Seis agresiones y varias peleas sin heridos: balance de una "menos concurrida" Nochevieja Universitaria en Salamanca

La Plaza Mayor de Salamanca volvió a convertirse esta medianoche en el epicentro del júbilo estudiantil con la celebración de la tradicional Nochevieja Universitaria.

Miles de jóvenes llegados de distintos puntos de España y del extranjero adelantaron trece días la despedida del año 2025 en un clásico de prefiestas, que, como siempre, contó con alguna incidencia, pero, por suerte, nada grave.

Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, unas 11.000 personas se concentraron en la Plaza Mayor, a las que se sumaron otras 4.500 en la zona del megacotillón. “Menos concurrido que otros años”, señalan fuentes a EL ESPAÑOL Castilla y León.

La celebración, que comenzó desde primeras horas de la noche, transcurrió bajo un amplio dispositivo de seguridad y con presencia de los servicios sanitarios y policiales.

El balance del servicio de emergencias 112 refleja, no obstante, varias intervenciones a lo largo de la noche y la madrugada. Desde las 21:00 horas se recibieron llamadas relacionadas con seis agresiones, dos de las cuales requirieron asistencia sanitaria.

A las 02:23 horas, el Cuerpo Nacional de Policía solicitó una ambulancia para atender a un varón de 23 años con un golpe en la cara en la Plaza de Sexmeros.

Más tarde, a las 06:27 horas, una mujer de 18 años fue atendida por erosiones faciales en el Paseo de la Estación, a la altura del número 59.

Además, se registraron tres avisos por peleas sin heridos en la Avenida de los Cipreses, la calle Federico Anaya y Maestro Caballero.

El 112 también atendió cuatro llamadas por personas en estado de embriaguez, una por una caída en la vía pública y otra por una mujer desmayada en el pabellón multiusos Sánchez Paraíso.

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha subrayado a este medio que, a primera hora de la mañana, no constan incidencias graves, aunque no se descarta que puedan producirse actuaciones puntuales a lo largo del día.