Fallece una mujer tras precipitarse desde un piso en Valladolid: se investigan las causas

Una mujer ha fallecido tras precipitarse desde un piso en la calle de los Moros de Valladolid, como han confirmado fuentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 12:18 horas de la mañana de este jueves, 18 de diciembre, como han informado fuentes del Servicio de Emergencias cuando han recibido varias llamadas alertando del suceso.

La mujer, de unos 60 años, habría caído desde la ventana de su piso, como añaden desde el 112.

Se ha dado aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

La Policía Nacional y Local han confirmado el fallecimiento de la mujer a este medio y aseguran que se investigan las causas del suceso.