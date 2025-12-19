Destroza un coche en Tordesillas y acaba detenido por la Guardia Civil

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de daños en un vehículo en la localidad de Tordesillas.

Los hechos ocurrieron cuando una mujer, al salir de su domicilio, descubrió que el coche de su pareja presentaba numerosos desperfectos.

El vehículo mostraba daños visibles en los retrovisores, faros y diversas piezas de la carrocería, así como rayaduras en la puerta del conductor.

Tras comprobar el alcance de los daños, el propietario del turismo se personó en el Puesto de la Guardia Civil para interponer la correspondiente denuncia.

De manera inmediata, los agentes iniciaron las labores de investigación, que permitieron identificar al presunto responsable de los hechos.

Una vez confirmada su implicación, la Guardia Civil procedió a la detención del individuo como presunto autor de un delito de daños en vehículo. Gracias a la rápida actuación de los agentes, el suceso ha sido esclarecido y el detenido ha sido puesto a disposición judicial.