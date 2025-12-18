Alertan del riesgo de colapso definitivo del Registro Civil de Salamanca y apuntan a Bolaños: “No hay personal”

CC.OO. ha alertado, públicamente y a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, del “colapso inminente” del Registro Civil de Salamanca a partir del mes de enero como consecuencia directa de las “decisiones del Ministerio de Justicia” y la “entrada en vigor de nuevas reformas normativas que no han ido acompañadas de los refuerzos necesarios de personal”.

Una situación que, como señalan, ya “fue advertida en diversos informes y escritos oficiales” por el Letrado de la Administración de Justicia del hasta la fecha Juzgado de Primera Instancia Número 5 de, encargado del Registro Civil de Salamanca”.

Una situación que se va a ver agravada “de forma inmediata” con la “aplicación de la Ley Orgánica 1/2025”.

“Con una carga de trabajo similar a la de Burgos y León, pero, con significativamente menos personal, el Registro Civil de Salamanca se enfrenta a una situación límite que amenaza la continuidad del servicio y compromete, radicalmente, los derechos del personal que lo integra”, añade el sindicato.

Retirada de efectivos

Afirman que “resulta especialmente grave que, desde finales de 2024, conste solicitada la dotación de un refuerzo de gestor y de tramitador que cuenta con informes favorables” y que, pese a ello, el Ministerio de Justicia “no solo no ha adjudicado dichos refuerzos, sino que ha optado por reducir la plantilla existente, retirando un gestor lo que supone un agravio comparativo manifiesto respecto a otras provincias”.

Apuntan también que existe una “sobrecarga estructural” y un “agravio comparativo” y hablan de “improvisación tecnológica y abandono del ámbito municipal”.

“A esta situación se suma el grave problema existente en las oficinas municipales de Justicia. Muchos secretarios de Ayuntamiento, que hasta la entrada en vigor efectiva de la Ley 21/2011 del Registro Civil venían ejerciendo funciones registrales con normalidad y que están renunciando a dichas funciones”.

Consecuencias

CC.OO. asegura que esto traerá consecuencias para la ciudadanía y el personal con “retrasos aún mayores en el acceso de la ciudadanía a la justicia” y “dificultades graves para la expedición de certificaciones, inscripciones de nacimiento, matrimonio o defunción”.

También una “sobrecarga extrema del personal con impacto directo en la salud laboral y en los derechos de las trabajadoras y trabajadores” y el “deterioro progresivo de un servicio público esencial”.

Exigencias

El sindicato pide al Ministerio de Justicia “la reposición inmediata del puesto de gestor” además de la adjudicación “urgente de los refuerzos de gestor y tramitador solicitados y avalados por los órganos competentes” y “una revisión realista de las cargas de trabajo evitando agravios comparativos entre territorios”.

“Pedimos medidas reales, dotación de medios y formación adecuada para garantizar el funcionamiento del Registro Civil en el ámbito municipal”, finalizan.