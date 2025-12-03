Santa Marta y la USAL activan una red pionera para combatir la soledad con mayores y universitarios

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes se ha sumado, por segundo año consecutivo, al proyecto impulsado por la Universidad de Salamanca para combatir la soledad no deseada.

La iniciativa incorpora a mayores del Programa de Envejecimiento Activo y a estudiantes del Grado de Criminología, que trabajarán juntos para crear una Red de Agentes Intergeneracionales Comunitarios.

La concejala de Bienestar Social, Mari Cruz Gacho, recordó que el municipio participó el año pasado en un proyecto sobre edadismo y ha señalado que comprobaron "todas las ventajas y beneficios del trabajo en equipo entre distintas generaciones".

Además, la concejala ha destacado que los estudiantes avanzan en sus investigaciones con experiencias "en primera persona", mientras que los mayores trasladan "sus necesidades e inquietudes" para intentar revertir situaciones vinculadas a la soledad no deseada.

El proyecto está en su primera fase. Cien alumnos de Criminología realizan encuestas en la vía pública para elaborar un diagnóstico sobre la soledad en Santa Marta.

Paralelamente, diez mayores del municipio han acudido a la Universidad para recibir formación académica, mientras que los estudiantes harán lo propio en el Edificio Sociocultural, donde adquirirán conocimientos prácticos.

El segundo cuatrimestre marcará la constitución formal de la Red de Agentes Intergeneracionales Comunitarios. Sus miembros definirán su estructura interna, sus funciones y sus canales de comunicación.

Después, recorrerán los recursos locales de Santa Marta para identificar servicios, espacios de encuentro, programas municipales y redes de apoyo que puedan integrarse en la iniciativa.

Cuando finalice este análisis comenzará la actividad de la red. Realizarán acompañamientos, actividades motivacionales, propuestas de participación social, acciones de escucha activa y apoyo personalizado. El objetivo será ofrecer un soporte cercano a los vecinos que se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad.

La tercera fase incluirá una evaluación participativa que recogerá la experiencia de mayores y estudiantes, así como el impacto generado en la comunidad.

Gacho ha recordado que "el éxito del programa que se desarrolló el año pasado en Santa Marta" ha impulsado la decisión de repetir la colaboración.

Y ha añadido que, aunque la soledad afecta con más frecuencia al colectivo de mayores, no excluye a otros grupos. Por eso, ha avanzado que, una vez conocidos los resultados, "es bastante probable que la iniciativa se extienda a otros municipios de la provincia".