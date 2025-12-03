Salamanca inicia la mayor plantación de árboles de su historia con más de 32.600 nuevos ejemplares

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado los trabajos de plantación de 32.663 árboles dentro del Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y la estrategia Savia Red Verde.

Según apunta el Consistorio, su intención es avanzar hacia una ciudad más saludable, adaptada al cambio climático e integrada con la naturaleza en sus espacios urbanos.

La inversión supera los 631.000 euros e incluye actuaciones en zonas urbanas y forestales durante las próximas semanas. El Consistorio reafirma así su compromiso con el incremento de la masa arbórea para mantener a Salamanca entre las ciudades con mejor calidad del aire, según los últimos datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente.

Las zonas verdes municipales albergan hoy 94.424 árboles y 48.199 arbustos, 10.500 más que hace un año, repartidos por más de 2,74 millones de metros cuadrados. La ciudad dispone de 18 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, el doble de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Tras la nueva plantación, Salamanca superará los 127.000 árboles municipales.

A estas cifras se suma la masa arbórea del Tormes, competencia de la CHD, así como la del campus Miguel de Unamuno y los patios privados. Con todos estos espacios, la ciudad cuenta actualmente con al menos un árbol por habitante.

Este esfuerzo ha sido reconocido por el programa internacional ‘Tree Cities of the World 2024’, otorgado por la FAO y Arborday Foundation a través de Arbocity en España, por su compromiso con el arbolado urbano.

Se suma al Premio Árbol recibido en 2022 por el Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA por el impulso a los espacios naturales urbanos que favorecen la salud y el bienestar de la población.

Los trabajos en zonas urbanas forman parte de dos lotes por importe de 129.705,53 y 131.896,68 euros. Suponen la plantación de 1.110 árboles en 51 áreas de la ciudad. Incluyen parques, zonas ajardinadas, áreas interbloques, plazas, medianas, taludes, bulevares y rotondas.

Las primeras plantaciones se han realizado en la rotonda del Quinto Pino y en las calles Babia y Cabrera. Los operarios continuarán estos días por la zona norte. Se actuará también en las avenidas de San Agustín, Carmen Martín Gaite, Salamanca, Obispo Sancho de Castilla y Reina Berenguela, además del entorno de la biblioteca Torrente Ballester.

Las plantaciones alcanzarán calles como Alcalde Málaga Guerrero, Buenaventura, Félix de Montemar, Joaquín Rodrigo, Maestro Tárrega o Rector Madruga, entre otras. También se trabajará en el Cerro de San Vicente, varias glorietas, como Beatriz de Suabia, Obispo Mauro Rubio o Ruta de la Plata, y en parques como Jerónimos, Jesuitas, Musas o Valhondo.

Los paseos Convención de Schengen y Enrique de Sena y plazas como Santa Cecilia o José Paz Maroto también figuran en el listado. Las rotondas de Margarita de Austria con Dolores Cebrián y Petra Zugarrondo, Quinto Pino y San Marcelino Champagnat completan este bloque de actuaciones junto a la Vía Helmántica.

El tercer lote, con una inversión de 238.103,90 euros, permitirá plantar 29.250 árboles en 12 zonas forestales entre parques periurbanos y áreas del extrarradio. El objetivo es conectar las zonas verdes municipales con otras dehesas y reforzar la creación de un anillo verde exterior. Los trabajos comenzarán la próxima semana.

Estas plantaciones se desarrollarán en la ribera del Arroyo del Zurguén; la calle Teide, junto al Parador; el polígono El Montalvo; el Parque del Baldío; la zona próxima al cementerio de Tejares; Huerta Otea; varios corredores verdes del Tormes; el Polvorín de Tejares, que acogerá un bosque de 21.755 ejemplares, y la nueva área industrial de Peña Alta y el entorno del Centro de Protección Animal, donde se ubicarán 4.561 árboles.

Las empresas concesionarias del servicio municipal de parques y jardines añadirán otros 2.303 árboles, por importe de 131.890 euros, en espacios donde se ha detectado la necesidad de aumentar la masa arbórea.

Para estas intervenciones se utilizarán 57 especies autóctonas o especialmente valoradas por su multifuncionalidad. El objetivo es favorecer la biodiversidad y mejorar los servicios ecosistémicos que repercuten en la salud urbana. Entre ellas figuran arces, castaños, acacias, alisos, madroños, abedules, cedros, cipreses, fresnos, almendros, perales, sauces, encinas y robles.

El Ayuntamiento busca que estas plantaciones generen sumideros de carbono y combinen las especies en módulos adaptados a cada ubicación. También se pretende evitar el monocultivo, un riesgo sanitario que ha demostrado su impacto en casos como la grafiosis.

La introducción de especies con floración destacada facilitará la presencia de polinizadores e insectos auxiliares que ayudan a combatir plagas como el pulgón. Las nuevas plantaciones incrementarán además la presencia de aves urbanas, como gorriones, mirlos o jilgueros, gracias a la variedad de frutos y a la diversidad cromática de las hojas según la estación.

El Consistorio subraya que este proyecto supone un impulso decisivo para avanzar hacia una Salamanca más verde, resiliente y saludable, con beneficios directos sobre el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes.