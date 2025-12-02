El encantador dibujo de Olivia Hernández será la felicitación oficial del Ayuntamiento de Salamanca esta Navidad

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presidido hoy la entrega de los premios del segundo concurso escolar 'Postal Navideña', convocado por el Ayuntamiento y con la colaboración de El Corte Inglés. La iniciativa estaba dirigida a alumnos de todos los centros educativos de la ciudad y ha recibido un total de 157 trabajos.

La temática del concurso se centraba en la Navidad y el nacimiento de Jesús, un mensaje que "viene a traer a los hombres la paz". Los participantes han sido alumnos de los IES Venancio Blanco y Mateo Hernández, así como de los colegios Sagrado Corazón Jesuitinas, Montessori, Padres Trinitarios, San Estanislao de Kostka y del Centro Ocupacional El Arca.

La ganadora de esta segunda edición ha sido Olivia Hernández Turrión, alumna del colegio Montessori. Su dibujo será utilizado como felicitación navideña oficial del alcalde y del Ayuntamiento y la joven recibirá una tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 100 euros.

Dibujo ganador de Olivia Hernández Turrión, alumna del colegio Montessori

El jurado también otorgó tres accésits, que contarán con una tarjeta regalo de 50 euros cada uno. Los seleccionados han sido Lucía Andrea Monroy, del IES Venancio Blanco, y Samuel Bermejo Sánchez y Eva Ríos Julián, del colegio Padres Trinitarios.

El jurado estuvo presidido por el concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, e integrado por Inmaculada González Castaño, directora del CEIP Santa Catalina; Otilia Oviedo Moreno, directora del colegio Amor de Dios; Rubén Tostado, coordinador general de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes; y María Jesús Díez Miguel, responsable de Exposiciones de la Fundación.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, con los ganadores del segundo concurso escolar 'Postal Navideña'

El concurso busca promover la expresión artística, la creatividad y el espíritu navideño entre los escolares. Además, pretende fomentar el sentido de pertenencia a la comunidad, invitando a los alumnos a representar la Navidad en el contexto de Salamanca.