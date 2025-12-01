La USAL y Eurocaja Rural recurrirán a la IA para frenar la exclusión bancaria en los pueblos de Salamanca

La Universidad de Salamanca y Eurocaja Rural han establecido una alianza estratégica para combatir la exclusión financiera en el medio rural salmantino, un problema que ha crecido con el cierre continuado de oficinas bancarias. El acuerdo incluye a la Diputación Provincial y busca asegurar que cualquier municipio mantenga acceso a servicios esenciales.

El protocolo marca líneas de trabajo conjuntas centradas en la formación financiera para jóvenes y en el impulso de proyectos innovadores vinculados a la inteligencia artificial.

Estas iniciativas se articularán a través de la Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial Fiable y Reto Demográfico de la Universidad, encargada de ofrecer apoyo técnico, herramientas digitales y acciones de difusión en los municipios interesados.

En el acto el rector Juan Manuel Corchado y el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, han coincidido en afirmar en que la cooperación institucional es clave para reforzar la inclusión financiera y el desarrollo rural.

El rector de la USAL ha querido destacar que este acuerdo facilitará la llegada de jóvenes profesionales a zonas rurales con capacidad de crecimiento.

Corchado también ha señalado que estos nuevos perfiles contribuirán "al dinamismo económico local impulsando el negocio financiero, y contarán con formación especializada y herramientas de inteligencia artificial".

Y añadía que se están creando "las condiciones para que el talento joven encuentre en nuestro campo un espacio fértil donde crecer, innovar y quedarse", apoyado en los recursos de la cátedra.

Corchado ha recordado que la cátedra desarrolla un programa de investigación formado por 20 estudios dentro de nueve líneas temáticas sobre economía y sociología, agroindustria, estudios de género, teleasistencia rural, edge computing, turismo rural, algoritmos cuánticos, optimización cuántica y cambio climático.

Además, el rector ha aprovechado la ocasión para desvelar el lanzamiento del Clúster Internacional IA4Rural, orientado a conectar empresas, talento y conocimiento para transformar el sector rural mediante IA, y un Living-Lab especializado en soluciones tecnológicas frente al reto demográfico.