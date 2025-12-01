El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo construirá un nuevo polígono industrial por 1,6 millones de euros

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha publicado la licitación para la obra de urbanización del polígono industrial Terralba, con un presupuesto de 1,625 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

La actuación se desarrollará sobre 34.365 metros cuadrados situados en la entrada norte de la ciudad, junto a la Autovía de Castilla A62.

El proyecto busca crear suelo industrial con todos los servicios necesarios para atraer nuevas empresas a la ciudad. "Sin suelo industrial con todos los servicios no hay posibilidad de fijar nuevas empresas. Ante este déficit histórico, la creación de suelo ha sido un objetivo que lo hemos tenido muy presente", ha explicado al respecto el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 26 de diciembre. La apertura de documentación se realizará en el Ayuntamiento los días 12 y 19 de enero, a las 10:00 horas.

Esta licitación coincide con la abierta por la Junta de Castilla y León para la ampliación del polígono Las Viñas, con un presupuesto de más de 8,2 millones de euros.