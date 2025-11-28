Un soplo de magia ilumina Salamanca: arranca una Navidad con más luz, música y espectáculos que nunca

La Navidad ya ilumina Salamanca. El programa municipal 'Salamanca es Navidad' daba el pistoletazo de salida ayer por la tarde con un encendido multitudinario en la Plaza Mayor, donde el pequeño Pedro y su hermana Lola activaron el resplandor del gran árbol de 23 metros.

Para el Ayuntamiento de Salamanca ha sido una tarde "emocionante", marcada por el estreno del videomapping El astronauta y la estrella que guía los sueños.

Más de 250 coralistas llenaron la plaza de villancicos antes del espectáculo audiovisual. Participaron el Precoro, el Coro de Niños, el Coro Juvenil y la Coral Polifónica Ciudad de Salamanca, junto al Coro Santa Cecilia, el Coro de Cámara y el Coro Infantil de la Escuela Municipal de Música y Danza.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto a Pedro y Lola

Más de un millar de adornos decoran un centenar de calles, con enclaves especiales como Plaza de los Bandos, Plaza de la Libertad, Parque de Colón, Rúa Mayor, Plaza de Anaya, Atrio de la Catedral, Patio Chico o el Parque de la Alamedilla. La iluminación permanecerá activa hasta las 23:00 horas entre semana y hasta medianoche los fines de semana y festivos.

La Plaza Mayor será el corazón de la Navidad con pases diarios del espectáculo de luz y sonido El astronauta y la estrella que guía los sueños. Además, el ciclo ‘Los sonidos navideños de la Plaza’ ofrecerá once conciertos entre el 28 de noviembre y el 21 de diciembre para completar la atmósfera musical.

Además, el Huerto de Calixto y Melibea se ha convertido en un jardín mágico con proyecciones envolventes desde las 18:30 a las 22:00 horas.

En paralelo, las murallas se iluminan con nuevas imágenes mientras la Plaza de Anaya abre su mercado navideño. El Patio Chico incorpora el videomapping El cielo de los sueños, con tres pases diarios, y los Jardines de Santo Domingo de la Cruz se transforman en un paisaje polar.

Entre las novedades figuran un Belén en la Fonda Veracruz con la Asociación de Belenistas Peña de Francia y la recreación de una ciudad navideña en la Torre de los Anaya, cedida por Sergio Iván González. A ello se une el tradicional Belén del Cristo Yacente.

Videomapping navideño de Salamanca

La agenda coral crece con el Ciclo de Navidad Polifónica, que reunirá a diecisiete agrupaciones entre el 11 y el 23 de diciembre en la Catedral Vieja y el Auditorio de San Blas, desde Ars Nova hasta la Coral Salmantina o el Coro Tomás Luis de Victoria.

La Cabalgaza de Leche Gaza traerá a Papá Noel el 21 de diciembre, mientras que el Cartero Real recorrerá la ciudad el 2 de enero y recogerá cartas los días 3 y 4 en el Ayuntamiento.

El 5 de enero, los Reyes Magos serán recibidos con tronos reales y saludarán desde el balcón municipal antes de iniciar la gran cabalgata, acompañada de carrozas y grupos de animación. Esa noche actuará en la Plaza Mayor Chloe DeLaRosa, representante española en Eurojunior, con su espectáculo Como la Lola Tour.

La cabalgata partirá del Parque de la Alamedilla y recorrerá las principales arterias del centro. Las inscripciones están abiertas hasta el 25 de noviembre para participar en las carrozas, con 80 plazas para niños de 7 a 12 años y 75 para mayores de 12. Si hay más solicitudes que cupos, el sorteo se celebrará el 2 de diciembre en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo.

Coorporación municipal durante el encendido navideño de Salamanca

La conciliación familiar se refuerza con 1.392 plazas en programas municipales. Concilia Navidad suma 618 plazas para menores de 3 a 12 años en ludotecas de los CEAS. La Casa de los cuentos ofrece 450 plazas para promover la lectura en familia, y Salamanca Tech incorpora 324 para talleres de robótica, 3D y ciencia.

La programación cultural incluye el Concierto de Año Nuevo, la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, teatro, circo, góspel, magia y el ballet Romeo y Julieta. Miguel Poveda presentará El árbol de la alegría. Los espacios patrimoniales organizan visitas especiales a las Torres de la Catedral y un juego de pistas en San Millán.

Coralistas durante el encendido navideño de Salamanca

Las personas mayores contarán con cocina en directo con David Monaguillo, cine fórum, visitas, cuentacuentos y un baile con chocolatada en el Sánchez Paraíso. Los jóvenes dispondrán de patinaje sobre hielo, talleres y un geocaching navideño. Los barrios celebrarán chocolatadas, pasacalles, charangas y cuentacuentos, mientras que el Centro Tormes+ impartirá talleres de diseño y fabricación de regalos personalizados.

Carlos García Carbayo habla con niños durante el encendido navideño de Salamanca

En el plano deportivo, la Carrera del Pavo será el 21 de diciembre. El Torneo de Navidad de Betennis tendrá lugar entre el 18 y el 23 y la Vuelta Popular San Silvestre llegará el 28 de diciembre para cerrar el año en clave deportiva.

El comercio local contará con apoyo municipal mediante pasacalles de robots LED los días 29 de noviembre, 6, 20 y 27 de diciembre desde las 18:00 horas. Además, se repartirán 5.000 cajas de bombones entre los clientes de SaldeCompras. El alcalde destacó que Salamanca vivirá "una Navidad brillante, participativa y abierta a todos", con una programación que pretende "llenar las calles de alegría, actividad y esperanza".