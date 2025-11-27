Abre un nuevo supermercado Lidl en Salamanca: crea 22 empleos y una inversión de más de 6 millones

Lidl abre este viernes 28 de noviembre un nuevo punto de venta en Salamanca, ubicado en el barrio del Alto del Rollo Cedida

Los salmantinos ya tienen un nuevo supermercado en la ciudad. Lidl abre este viernes 28 de noviembre un nuevo punto de venta en Salamanca, ubicado en el barrio del Alto del Rollo (C/ Colombia 42, D, junto al IES Fernando de Rojas).

La apertura ha supuesto una inversión superior a los 6 millones de euros, destinados a la construcción y equipamiento del edificio.

Con este nuevo establecimiento, la cadena de supermercados refuerza su presencia en la capital salmantina, donde está presente desde 2003 y suma ya cuatro tiendas: Salas Bajas, Santa Marta de Tormes, la reciente de Villares de la Reina y este nuevo punto de venta en el Alto del Rollo.

La compañía recalca así su apuesta por el crecimiento económico y la generación de empleo en la provincia.

El establecimiento operará de lunes a sábado en horario comercial de 9:00 a 21:30 horas y cuenta con una plantilla de 22 personas, reforzando el compromiso de Lidl con el empleo local y el desarrollo económico del territorio

Un espacio moderno y eficiente para una mejor experiencia de compra

El supermercado, distribuido en dos plantas, cuenta con una sala de ventas situada en la planta superior con más de 1.460 m², en los que se ofrece el surtido habitual de la marca, con un especial protagonismo de los productos frescos y de proveedores regionales.

La inauguración coincide con la campaña navideña, por lo que los clientes tendrán acceso a productos gourmet de la línea Deluxe, los tradicionales dulces Favorina y los populares roscones de Navidad, disponibles este año en variedades como pistacho o biscuit.

Además, Lidl refuerza su apuesta por artículos dirigidos a “kidults”, incluyendo juguetes de construcción, figuras de superhéroes y personajes de películas, así como juegos de mesa, con el objetivo de fomentar el juego intergeneracional durante las fiestas.

En la planta baja, el edificio incorpora un aparcamiento con 80 plazas, entre las que se incluyen tres puntos de recarga para vehículos eléctricos, pensando en la comodidad y necesidades de los clientes.

Apuesta por Castilla y León

La apertura forma parte del plan de expansión de Lidl en Castilla y León, comunidad en la que opera desde 1996 y donde ya suma más de 25 establecimientos, con una plantilla que supera los 500 empleados.

La compañía mantiene un firme compromiso con el impulso de la economía regional mediante la compra de producto local, que promociona tanto en sus tiendas como en sus canales digitales y físicos.