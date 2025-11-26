Chicote elige el mejor restaurante de Salamanca para comer tostón y otro ha tenido que cerrar: así ha sido la lucha

Salamanca ha olido a tostón recién horneado cuando Alberto Chicote ha desembarcado con Batalla de Restaurantes para descubrir quién domina el crujido perfecto del cochinillo.

Cuatro propuestas, cuatro chefs, cuatro formas distintas de mimar, o en algunos casos, maltratar el horno: Casa Romo, Las Diabluras de Nati, De la Santa y De la Dehesa a su Mesa.

La misión parecía sencilla: un plato humilde, producto y paciencia. Pero con Chicote de por medio, ya se sabe… el horno siempre guarda sorpresas. Y así ha sido el programa de LaSexta de este pasado martes. Hagamos un repaso por todos y sepamos quién es el ganador final.

Casa Romo

Primera parada: Casa Romo, donde Antonio Romo maneja los fogones como quien sigue un manual sagrado heredado de sus maestros. Chicote lo tuvo claro: “Antonio tiene que conocer mejor su producto, pero con los años que lleva, encontrará la forma de mejorar”. Lo que sí encontró fue el triunfo: Casa Romo se alzó con el primer puesto de la batalla.

Las Diabluras de Nati

Nati Pérez recibió a Chicote con su gastrobar cargado de historia, de esas que enganchan antes de sentarte. Pero una vez en la mesa, según el chef, “las expectativas se desinflan como un globo”. Aun así, Chicote dejó claro que no todo está perdido: “De ahí a clausurarle el chiringuito hay un mundo”. Palabras que hoy suenan casi proféticas… aunque no del modo que esperaba.

A pesar de quedar finalmente tercera, el veredicto del tiempo ha sido más duro que el del presentador: Las Diabluras de Nati cerró definitivamente el 31 de agosto de 2025. El local de la calle Asadería en Salamanca —en pleno centro— ya no ofrece su versión del tostón. Las puertas bajaron y no volvieron a subir. En Internet se puede comprobar.

De la Santa

El turno de Juan Antonio Pascual, de La Santa, llegó con palabras fuertes de Chicote: “Ha ido predicando de hostelería”, pero a su juicio, sin llegar al cielo: “La decoración promete el séptimo cielo y se queda a mitad de camino”.

Su comida, correcta, no evitó que el chef le entregara el famoso tenedor amarillo por su actitud. Y ese gesto fue clave: al restarle un punto, perdió su tercera posición y cayó al último puesto. Una penitencia dura.

De la Dehesa a su Mesa

Manuela Ciobanu apostó fuerte con una carta plagada de productos ibéricos propios. Un despliegue de sabor… que no siempre sobrevivió al paso por cocina. Para Chicote, las carencias vienen del desconocimiento, pero dejó claro que Manuela tiene madera para llevar su negocio “al siguiente nivel”. Y con eso se quedó: segunda posición y un empujón de confianza del chef más temido de la tele.

El veredicto final

Reunidos ante Chicote, los cuatro restauradores escucharon las puntuaciones definitivas, que dejaron el ranking así:

Casa Romo – Ganador rotundo.

De la Dehesa a su mesa – Buen producto, margen de mejora.

Las Diabluras de Nati – Salvada por el tenedor amarillo de Juan.

De la Santa – El peor final posible para alguien que predica tanto.

Una batalla de tostón con chispa, roces, elogios y un cierre inesperado: el de Las Diabluras de Nati, que no sobrevivió al paso del tiempo tras la grabación del programa.