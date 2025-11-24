Santa Marta de Tormes será el primer municipio de Salamanca en equipar a la Policía Local con táser

Santa Marta de Tormes se convertirá en el primer municipio de la provincia de Salamanca en dotar a su Policía Local con un dispositivo táser.

Esta mañana han comenzado en las dependencias del cuerpo la formación teórica y práctica que habilitará a los agentes para su uso, según informa el Ayuntamiento en un comunicado.

La plantilla recibirá instrucción sobre el manejo del dispositivo, así como sobre las respuestas fisiológicas que puedan producirse según las condiciones físicas de las personas. También se incluye formación sobre los cuidados posteriores al uso de la táser.

Formación teórica y práctica del uso de la táser en Santa Marta de Tormes

"La formación es totalmente obligatoria e incluye una parte práctica que debe repetirse una vez al año para garantizar que los agentes estén adecuadamente preparados para disponer de este equipamiento", explica Jesús Hernández, concejal de Policía.

En Castilla y León apenas media docena de municipios cuentan con Policía Local equipada con táser, por lo que Santa Marta se convierte en pionera, sobre todo en la provincia. "Con este dispositivo perseguimos fundamentalmente reforzar la seguridad ciudadana", añade Hernández.

Una vez finalizada la formación y completados los trámites administrativos, la táser se incorporará al equipo de la Policía Local. Según Hernández, "se ha establecido que cada día sea un agente voluntario el que lleve encima la táser, aunque, en caso de ser necesario, se asignará de manera aleatoria".

La formación la imparte un agente que en octubre se trasladó a Torrejón de Ardoz para recibir la instrucción que le habilita a enseñar al resto de la plantilla.

Durante tres días, este efectivo ha aprendido sobre la tecnología y especificaciones del dispositivo, su respuesta fisiológica y todas las consideraciones para su correcta utilización.

El agente también realizó ejercicios básicos y avanzados sobre la funcionalidad de la pistola, participó en simulaciones de escenarios policiales y en demostraciones de capacidad pedagógica individual y gestión de grupos de trabajo.