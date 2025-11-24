Comienza el gran proyecto deportivo de Villamayor: 470.000€ para nuevas pistas de tenis, pádel y campo de rugby

El Ayuntamiento de Villamayor ha dado un paso más en la ampliación y modernización de sus infraestructuras deportivas con la aprobación del Proyecto de Ejecución de la Primera Fase del nuevo equipamiento deportivo al aire libre en el paraje de El Salinar.

Se trata de una actuación largamente esperada que supone un salto cualitativo en la oferta deportiva del municipio.

Esta primera fase cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, financiados íntegramente con fondos municipales, y se suma a los 170.000 euros destinados a la construcción de las nuevas gradas del campo de fútbol, actualmente en licitación a través de la Plataforma de Contratación del Estado y financiadas mediante los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca.

En total, El Salinar recibirá una inversión de 470.000 euros durante este ejercicio, consolidándose como uno de los complejos deportivos más completos del alfoz de Salamanca.

La aprobación de esta fase culmina un proceso iniciado hace más de ocho años.

El actual equipo de gobierno tuvo primero que asegurar la disponibilidad del suelo necesario en El Salinar, un objetivo que se logró mediante un expediente de expropiación que permitió incorporar las parcelas imprescindibles al patrimonio municipal.

Posteriormente, el proyecto se enfrentó a un segundo desafío: la existencia de afecciones arqueológicas en parte del terreno, lo que obligó a realizar estudios, delimitaciones y ajustes técnicos que ralentizaron la planificación de las distintas fases.

La Primera Fase aprobada se centrará exclusivamente en la zona sur, libre de cautela arqueológica, lo que permitirá avanzar sin nuevas demoras.

El concejal de Deportes, Salvador Ruano Sanchón, ha destacado la importancia del hito:

“Esta aprobación marca un antes y un después para el municipio y certifica el compromiso adquirido por el Ayuntamiento con la ciudadanía y con el Club Deportivo Villamayor. Tras años de trabajo silencioso, de trámites complejos y de superar numerosos escollos, hoy podemos afirmar que el proyecto arranca de forma definitiva”.

Nuevas instalaciones deportivas previstas

El futuro equipamiento se desarrollará sobre parcelas municipales calificadas como Sistemas Generales de Equipamiento El Salinar, un espacio concebido para usos deportivos y culturales, cuya topografía descendente permite aprovechar plataformas naturales ya existentes. La Primera Fase incluye:

Campo de rugby (70 × 110 m), preparado para futura instalación de césped natural y riego.

Dos pistas de tenis homologadas (18 × 35 m), con certificado ITF Category 3 / Medium.

Dos pistas de pádel y preparación del espacio para una tercera. Pista de baloncesto.

Pista polivalente de mini-fútbol.

Cerramiento perimetral para control de acceso y seguridad.

Nuevo viario peatonal interno que conectará todas las áreas deportivas, el campo de fútbol, el futuro aparcamiento y las zonas de posible visita arqueológica. Nuevo acceso principal al recinto, reemplazando al actual junto al campo de fútbol.

Reubicación del aparcamiento hacia la esquina noreste de las parcelas.

Respeto y preservación de la zona arbolada existente.

Las distintas infraestructuras se distribuirán aprovechando las plataformas naturales: tenis y pádel en la zona superior; rugby en la plataforma intermedia; y baloncesto y mini-fútbol en el nivel inferior.

La licitación de las obras de esta primera fase se publicará en los próximos días, con el objetivo de que las nuevas instalaciones comiencen a estar operativas a lo largo del próximo año.

Paralelamente, el graderío del campo de fútbol ya está en proceso de contratación, reforzando una estrategia integral de mejora del complejo deportivo de El Salinar.