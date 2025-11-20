Salamanca exhibe su músculo biotecnológico: seis startups lanzan su innovación ante inversores nacionales en Abioinnova

El Foro de Financiación del Proyecto Iberobio ha reunido hoy en la Incubadora de Empresas Biotecnológicas del Ayuntamiento de Salamanca (Abioinnova) a fondos de inversión y entidades financieras de referencia en el sector.

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, ha inaugurado la jornada y ha subrayado el potencial del ecosistema biotecnológico de la ciudad.

Martínez ha señalado la relevancia de la financiación para el crecimiento de las empresas instaladas en Abioinnova y ha valorado el papel del proyecto Iberobio como impulsor del ecosistema ibérico transfronterizo. El edil ha incidido en que la presencia de inversores nacionales refuerza la proyección de Salamanca en el mapa de la innovación científica.

El Iberian Biotech Funding Forum Castilla y León ha congregado a entidades como el Fondo Mind The Gap de Fundación Botín, Netaccede, Sabadell Gallego, Ibercaja, Iberaval y el IceCyL. También han participado el inversor y consultor Álvaro Espejo y representantes de UTSAL–ETSII Béjar, fortaleciendo la conexión entre industria, finanzas y universidad.

La jornada ha incluido una ronda de presentaciones en la que seis startups asentadas en Abioinnova han expuesto sus desarrollos. RareBioTech ha abierto el turno con su tecnología de lentivirus de alta capacidad, diseñada para estudiar genes de gran tamaño y avanzar en terapias avanzadas y medicina de precisión.

Después ha intervenido Labregando, que ha mostrado su propuesta para transformar los purines ganaderos en biofertilizantes Renure. Virofend ha presentado su virus oncolítico aviar dirigido a la inmunoterapia del cáncer colorrectal metastásico, mientras que MycoThink ha defendido su tecnología basada en hongos para acelerar la degradación de residuos en vertederos.

El bloque de presentaciones ha concluido con Harmony Alliance Foundation, que promueve la explotación ética y segura de datos de salud en hematología mediante Big Data, y con Gstard, que lanzará una plataforma de inteligencia artificial para evaluar y clasificar patentes en clave de inversión.

Este Foro ha puesto el punto final a los talleres desarrollados en los últimos meses para las empresas de Abioinnova y del ecosistema biotecnológico, con asesoramiento especializado en internacionalización y financiación orientado a fortalecer la competitividad de los proyectos.