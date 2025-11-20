Carbayo celebra el éxito de las políticas municipales para proteger a los menores en riesgo de exclusión en Salamanca

Carlos García Carbayo saludando a los niños en el Día Internacional de los Derechos de la Infancia

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha subrayado hoy el compromiso del Ayuntamiento con la infancia, especialmente con los menores en situación de desprotección. Lo ha hecho durante el inicio de las actividades programadas con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre.

Carbayo ha recordado que Salamanca cuenta con el distintivo de 'Ciudad Amiga de la Infancia' concedido por Unicef, renovado en 2021 y nuevamente este año.

Este sello reconoce a los municipios comprometidos con la promoción de los derechos de los niños, su participación en la vida social y el trabajo en red entre ciudades.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la entrega de diplomas en la representación de ‘Los Mussi’

El alcalde salmantino ha asegurado que el Consistorio garantiza "todos los derechos de la infancia", destacando la atención a los menores en riesgo de exclusión social.

Y en relación a esto, Carbayo ha destacado el éxito de los servicios municipales de apoyo a la familia y de programas de conciliación laboral y familiar, como el Programa de Intervención con Familias, Educar en Familia y la Escuela de Familia, que contaron con cerca de 500 participantes.

Las ludotecas municipales amplían su oferta en más de 600 plazas durante el curso escolar, alcanzando un total de 2.430, y en Navidad se suman 176 plazas, hasta 618, para atender las zonas con mayor demanda.

Estas iniciativas se completan con la colaboración con Aprome y la Asociación Salmantina Contra el Bullying y Cyberbullying (Ascbyc) para prevenir el acoso escolar.

El año pasado, 4.587 escolares participaron en talleres organizados por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y la Escuela Municipal de Igualdad, centrados en prevenir la violencia entre iguales y promover la concienciación sobre la igualdad de género.

Todas estas acciones forman parte del III Plan Municipal de Familia, Infancia y Adolescencia, cuyo 85% de las medidas ya se han ejecutado, con cumplimiento total previsto para finales de año. Paralelamente, el Ayuntamiento ha iniciado la elaboración del IV Plan Municipal.

Certamen de dibujo y actividades culturales

El Teatro Unicaja acogió la representación de ‘Los Mussi’ a cargo de Teatro Tyltyl, con cerca de 350 escolares y docentes de Educación Primaria y Educación Especial. Previamente, nueve alumnos recogieron diplomas en representación de sus colegios participantes: Antonio Machado, Buenos Aires, El Camino, Francisco Vitoria, La Milagrosa, Nuestra Señora de la Asunción, Reina Sofía, San Juan Bosco y Santa Catalina.

Los bocetos de los once centros, un total de 528, se exponen en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ hasta el 30 de noviembre, en horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 entre semana, y de 9:00 a 14:00 los sábados.

La jornada finalizó con la iluminación azul de la fuente de la Puerta de Zamora. Además, los paneles luminosos de la ciudad difundieron mensajes de sensibilización sobre los derechos de la infancia.

Durante toda la semana, el Ayuntamiento impulsa actividades en las ludotecas municipales dirigidas a favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y social de los niños. Se promueven valores como la solidaridad, la aceptación de la diferencia, la coeducación y la igualdad de oportunidades.