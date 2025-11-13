Fallece en Salamanca Sebastián Battaner, el expresidente de Caja Duero que impulsó la expansión de la entidad

Sebastián Battaner recibiendo la Medalla de Oro de la Fundación Santa María la Real en 2010 Ical

El economista, profesor y humanista salmantino Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero, ha fallecido este jueves a los 84 años en su ciudad natal, Salamanca. Su nombre está ligado al desarrollo financiero, cultural y social de Castilla y León durante las últimas décadas.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto y en Derecho por la Universidad de Valladolid, Battaner fue una figura clave en el ámbito financiero regional.

En 1993 asumió la presidencia del Consejo de Administración de Caja Duero, cargo que mantuvo durante diez años. En esa etapa impulsó "una notable expansión" de la entidad, según reconocieron en su momento desde distintos sectores económicos y sociales de Castilla y León.

Además, en 2002 recibió el Premio Castilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio, distinción que destacó su "sensibilidad con la cultura, el arte y el patrimonio, y su impulso del mecenazgo".

Dos años antes, en 2000, el Ayuntamiento de Salamanca le concedió la Medalla de Oro de la ciudad, en reconocimiento a su "destacada trayectoria profesional y su compromiso con el desarrollo social, académico y económico" de la capital charra.

A lo largo de su vida, acumuló otras distinciones que reflejan su compromiso con la sociedad y la cultura. En 2010 fue galardonado con la Medalla de Oro de la Fundación Santa María la Real, y en 2019 el Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 de Salamanca le concedió el título de Zapador Minador Honorífico.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido expresar su pesar por la pérdida a través de un mensaje en la red social X, donde ha destacado a Battaner como "ejemplo de compromiso cultural y solidaridad".

Mañueco ha asegurado que el economista "deja una huella imborrable en Salamanca y en el conjunto de nuestra Comunidad", finalizando con un mensaje de "cariño a su familia y amigos."