Salamanca desplegará todo su potencial en 'Muy Science Fest', el gran evento nacional de divulgación científica

Salamanca será la sede del MUY Science Fest 2025 el próximo 20 de noviembre, un evento pionero de divulgación científica que congregará a siete de los más destacados científicos y divulgadores del país. Una jornada en la que se abordará desde la exploración del universo hasta los últimos hallazgos en evolución humana.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado; y la editora de la revista Muy Interesante, Marta Ariño, han presentado hoy esta cita en una rueda de prensa en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento.

Carbayo ha destacado que será “una gran oportunidad” para que toda España se familiarice con lo que está sucediendo en la ciudad vinculado a la ciencia, la tecnología y la innovación. “Todo ello lo impulsamos desde Salamanca Tech, la identidad común que nos une a todos los salmantinos".

Por su parte, Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca, ha recalcado la vocación de la institución que representa: generar conocimiento y compartirlo. “Con la organización de MUY Science Fest esa misión se renueva. Porque la ciencia no solo se escribe en laboratorios o en artículos especializados: también se cuenta, se conversa, se disfruta".

El programa, conducido por Ricardo Moure, incluye a Montserrat Villar e Ignacio Martín Lerma. También participarán Ana Martín Fernández y María Elena Vázquez Cendón. La Universidad de Salamanca aportará a tres expertos: Conchi Lillo, Raúl Rivas y José Ramón Alonso y las charlas tendrán un formato dinámico de entre diez y quince minutos.

El festival también rendirá homenaje a tres investigadoras de impacto con los Premios Muy Mujeres Científicas. Serán reconocidas María Victoria Mateos, líder en terapias CAR-T académicas y junto a ella, Cristina Valdiosera, en la actualidad dirige el Laboratorio de Evolución Humana, y Nohemí Sala Burgos, investigadora en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.

El festival, de entrada libre hasta completar aforo, ofrecerá charlas sobre astrofísica, evolución y neurociencia y busca reforzar el compromiso de la ciudad con la ciencia y la innovación.

El presentador y maestro de ceremonias del evento será Ricardo Moure, uno de los divulgadores científicos con mayor alcance en el panorama nacional y colaborador habitual en programas de televisión como Órbita Laika y de radios y podcasts como No es un día cualquiera o Serendipias. El espectáculo comenzará a las 18:30 horas, con apertura de puertas a las 18:00 horas.