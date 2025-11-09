Noche de agresiones en Salamanca: cuatro heridos con brechas por botellazos y golpes en la cara con un vaso

Noche complicada en Salamanca para los agentes de la Policía Local, Policía Nacional y emergencias de Sacyl. Un reguero de agresiones ha dejado varias víctimas durante esta pasada madrugada, con heridas tras ser golpeados en la cara con un vaso o en la ceja con una botella.

La primera de las agresiones, según han informado fuentes del 112 de Castilla y León, se produjo a las 22:51 horas de este pasado sábado, en un establecimiento público del Paseo de la Estación.

Allí, tal y como trasladó un alertante, un hombre había agredido a otro varón y a una mujer, de 40 y 23 años, respectivamente. Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y el servicio de emergencias de Sacyl.

Por el momento, no ha trascendido si el presunto agresor ha sido detenido o identificado. Tampoco en ninguno de los otros dos casos.

Las dos víctimas de esta primera agresión fueron trasladadas en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital de Salamanca.

El segundo incidente se ha producido a las 05:22 horas de este domingo, donde se ha solicitado asistencia sanitaria para un joven de 20 años a quien habían golpeado con un vaso en la cara.

El suceso ha tenido lugar en la calle Miñagustín, a la altura de los juzgados, y acudieron Policía Local y Nacional y el servicio de emergencias de Sacyl, que ha evacuado al agredido en una ambulancia de soporte vital básico hasta el hospital de Salamanca.

Por último, poco más de una hora después, a las 06:26 horas, se ha recibido una llamada de la Policía Nacional para solicitar asistencia para un joven de 24 años que tenía una brecha en la ceja tras ser agredido con una botella en la calle Bermejeros, en el cruce con Correhuela.

Los servicios sanitarios trasladaron al herido en una ambulancia de soporte vital básico, de nuevo, hasta el hospital de Salamanca.