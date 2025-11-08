Salamanca apuesta por el juego limpio en el deporte escolar: "Solo tiene cabida la alegría, la deportividad y el respeto"

Un año más, Salamanca ha vuelto a mostrar su firme compromiso con la promoción del juego limpio en los juegos escolares. Coincidiendo con la nueva temporada del programa municipal del Ayuntamiento, se ha procedido a la lectura simultánea de un manifiesto durante el intercambio de partidos en las competiciones deportivas que se han celebrado en los pabellones del Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro' y el anexo de Würzburg Silvia Domínguez.

En esta edición, un total de 257 equipos escolares forman parte del programa. La concejala de Deportes, Almudena Parres, ha estado presente en 'El Charro' en el acto de sensibilización a favor del deporte inclusivo, sano y respetuoso.

Ha participado, junto a uno de los escolares, en la lectura del manifiesto en el que se insta a entrenadores, árbitros y jugadores, familias y al público en general a "erradicar cualquier gesto o palabra que empañe el espíritu de juego". "Aquí solo tienen cabida la alegría, la deportividad y el respeto", ha apuntado.

Para el Ayuntamiento de Salamanca, el juego limpio supone un "pilar fundamental" en los juegos escolares con el fin de que la competición deportiva vaya acompañada de una formación en deportividad y valores.

"El juego limpio significa cumplir las reglas, respetar a los rivales, escuchar a los árbitros y ayudar a los compañeros", apunta el documento que, además, será enviado a todos los centros escolares de la ciudad charra que participan en el programa.

En el transcurso del acto, la concejala de Deportes también se dirigió a entrenadores y árbitros para agradecerles el trabajo que desarrollan cada jornada, "porque sin vosotros esto no sería posible"; para las familias y al público en general, por "animar con respeto y con alegría, porque vuestro ejemplo también forma parte del juego limpio"; y a los jugadores, los animó a "disfrutar de cada jugada y dar lo mejor de vosotros".

Asimismo, esta acción a favor del juego limpio se celebrará periódicamente a lo largo de la temporada de competición escolar en más instalaciones municipales para llegar al mayor número de jugadores, padres y aficionados.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Salamanca otorga los premios al ‘Juego Limpio’ en la clausura de cada edición de los ‘Juegos Escolares’ para reconocer el respeto a los valores deportivos. En la última, que finalizó en el mes de junio, estos premios recayeron en el CEIP Santa Teresa, CEIP Juan Jaén, Colegio San José, CEIP San Mateo, Casa Escuela Santiago Uno, CEIP Santa Catalina y IES Venancio Blanco.