Muere una joven de 22 años y otras dos de 25 y 19 resultan heridas en un fatal accidente en la ciudad de Salamanca

Una joven de 22 años ha fallecido esta pasada madrugada y otras dos, de 19 y 22 años, han resultado heridas tras salirse un turismo de la carretera en Salamanca, a la altura del 81 de la calle Calzada de Medina.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 05:00 horas de este sábado. Una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León que tres personas han resultado heridas fruto del siniestro y que, además, se encuentran atrapadas en el interior del turismo.

El aviso se ha trasladado a la Policía Local de Salamanca y al servicio de Bomberos del Ayuntamiento. También a la Policía Nacional y al centro coordinador de urgencias de Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico para acudir hasta el lugar.

Finalmente, los organismos de emergencia únicamente han podido confirmar el fallecimiento de una de las personas heridas, mientras que el personal sanitario se ha encargado de atender a las otras dos heridas.

La joven de 25 años que ha sido evacuada en ambulancia de soporte vital básico, mientras que la de 19 en UVI móvil. Ambas hasta el hospital de Salamanca.