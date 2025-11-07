Ciudadanos Salamanca inicia su "reconstrucción" con Fernando Castaño: “A mí no me sacan de aquí ni con agua caliente”

Ciudadanos Salamanca ha presentado este viernes a Fernando Castaño como su nuevo coordinador provincial. El acto, celebrado junto al secretario de Organización autonómico, Alejandro Alonso, y la concejal de Villamayor, Begoña Martín, marca el inicio de una nueva etapa para el partido liberal en la provincia.

Castaño ha asegurado que Ciudadanos estará presente “en las próximas citas electorales” y volverá a ser “la alternativa de centro que Salamanca y Castilla y León necesitan”.

“Ciudadanos es más necesario que nunca”

Alejandro Alonso ha defendido que la formación “es más necesaria que nunca” para frenar la pérdida de talento joven en la provincia y garantizar los servicios a los mayores. También ha confirmado que el partido concurrirá “a las próximas elecciones autonómicas, municipales y generales”, subrayando que el proyecto liberal “mantiene intacta su vocación de servicio público”.

Castaño: “A mí no me sacan de aquí ni con agua caliente”

El nuevo coordinador provincial ha reivindicado la vigencia del espacio de centro y su compromiso personal con el proyecto: “A mí no me sacan de aquí ni con agua caliente”. Ha insistido en que “la utilidad es lo que mantiene viva a una formación política” y ha defendido que tanto España como Castilla y León “son ingobernables sin una opción de centro”.

Castaño ha aprovechado su intervención para criticar la gestión del Ayuntamiento de Salamanca, asegurando que “desde que no estamos nosotros, Salamanca ha retrocedido veinte años; todo está apolillado y sin pulso político”.

También ha lanzado reproches al resto de partidos, calificando al PSOE como “el partido de los comentaristas” y recordando que “Vox salió de los gobiernos autonómicos por inútiles”.

Petición de actas a los tránsfugas

Durante el acto, Castaño confirmó que la dirección provincial ha solicitado el acta a los concejales tránsfugas de Doñinos y Carbajosa de la Sagrada, Manuel Hernández y Jesús Luis de San Antonio. Una medida, dijo, que “reafirma el compromiso de Ciudadanos con la ética y la coherencia política”.

Nueva etapa liberal en Salamanca

Con este nombramiento, Ciudadanos Salamanca abre una etapa de reconstrucción y trabajo territorial con el objetivo de recuperar el espacio liberal en la provincia y volver a tener peso en la política local y autonómica.

Castaño concluyó con un mensaje de optimismo: “Tenemos equipo, tenemos convicción y tenemos ganas. Ciudadanos va a volver a contar”.