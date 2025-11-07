Carbayo subraya en Toledo el valor estratégico de la alianza entre las Ciudades Patrimonio y las universidades españolas

Los quince alcaldes y alcaldesas del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPH) mantuvieron hoy en Toledo una reunión con representantes de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), en el primer encuentro de estas características que se celebra en el mundo. Entre ellos se encontraba el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien destacó la trascendencia de esta alianza para el futuro de las ciudades históricas

El encuentro reunió a las universidades que cuentan con campus en ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad y permitió avanzar en varias líneas de trabajo incluidas en el convenio firmado entre ambas partes, orientado a sumar el conocimiento y la capacidad investigadora del sistema universitario español al desarrollo de las ciudades del Grupo.

En ese contexto, el alcalde Carlos García Carbayo aseguró que “con esta alianza se abre ante nosotros un futuro muy prometedor para el desarrollo económico, social y cultural de las ciudades que formamos parte del GCPH”.

Las áreas de colaboración abarcarán ámbitos como la cultura, el turismo, el patrimonio, la digitalización, la innovación y la transferencia del conocimiento. En el marco del acuerdo se prevén acciones como la formación de profesionales especializados en gestión patrimonial, la creación de un observatorio universitario sobre patrimonio y sostenibilidad, la celebración de foros anuales de intercambio de conocimiento y el impulso de proyectos piloto de innovación urbana.

El encuentro estuvo presidido por el alcalde de Toledo y responsable de la comisión de Cultura del Grupo, Carlos Velázquez, junto al presidente del GCPH y alcalde de Segovia, José Mazarías. Ambos remarcaron que se trata de un “punto de partida operativo” para trabajar en proyectos concretos que refuercen las políticas de preservación y valorización del patrimonio en las ciudades históricas.

En representación de las universidades intervino el rector de la Universidad de Santiago de Compostela y presidente del grupo de instituciones académicas vinculadas al GCPH dentro de la CRUE, Antonio López, quien destacó la necesidad de “preservar el pasado para construir un futuro más inclusivo”, y defendió que el convenio permitirá generar “un ecosistema de aprendizaje mutuo” y reforzar la proyección internacional de las ciudades Patrimonio.

La cita precede a la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que se celebrará mañana en Toledo coincidiendo con el inicio de los actos por el 40 aniversario de su declaración por la Unesco. A ella asistirán los alcaldes y alcaldesas de las quince ciudades integrantes, incluyendo a García Carbayo, para abordar proyectos conjuntos en materia de preservación del patrimonio, sostenibilidad cultural, educación y turismo responsable.