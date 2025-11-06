Salamanca impulsa el campus para la nueva Facultad de Veterinaria y actualiza su PGOU con novedades en viviendas

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este jueves dos importantes medidas urbanísticas orientadas a reforzar el desarrollo científico y residencial de la ciudad.

Por un lado, dio luz verde a la cesión de una parcela a la Universidad de Salamanca para la construcción de la nueva Facultad de Veterinaria, y por otro, aprobó de forma inicial dos modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativas a las plazas de aparcamiento y a las condiciones de uso residencial.

Una nueva Facultad de Veterinaria

El Consistorio ha aprobado el dictamen de la Comisión de Bienes y Contratación para ceder a la Universidad de Salamanca una parcela de 15.737,5 metros cuadrados en el barrio de Huerta Otea, delimitada por las calles Manuel Ramos Andrados, John Dalton, Eugenio de Castro y José de Lamano Beneite.

En este terreno se levantará la futura Facultad de Veterinaria, un proyecto largamente esperado por la comunidad universitaria.

Actualmente, la parcela alberga un aparcamiento gratuito en superficie con 139 plazas, muy utilizado por trabajadores del Campus Miguel de Unamuno y del Hospital Universitario.

El acuerdo alcanzado garantiza el mantenimiento de este aparcamiento público, al que se añadirán 190 plazas privadas —o las resultantes de la superficie construida— destinadas a uso dotacional.

Cambios en el Plan General de Ordenación Urbana

El Pleno también aprobó inicialmente las modificaciones número 28 y 29 del PGOU, que introducen mejoras en el diseño de viviendas y garajes para adaptarse a las necesidades actuales.

La modificación 29 amplía las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento a 500x240 centímetros, permitiendo además la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Asimismo, se regulan los cambios de uso de locales a garaje, que deberán compensar las plazas eliminadas en superficie, y se flexibilizan las exigencias para edificaciones industriales ya existentes.

Por su parte, la modificación 28 actualiza las condiciones de uso residencial, adaptando los modelos de vivienda a las demandas contemporáneas. Entre los cambios, se incluye la eliminación de la obligatoriedad del bidé, la incorporación de despachos para teletrabajo y vestidores, y la integración de la cocina en el salón en viviendas de tres o más dormitorios.

También se regulan espacios complementarios como trasteros o despachos domésticos, y se clarifican los conceptos de edificio completo y promoción completa para facilitar el acceso a ayudas a la rehabilitación.