Amenaza con una navaja al dueño de un negocio de Salamanca por no cambiarle un producto que había usado

La navaja que utilizó para amenazar al dueño del negocio

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por la comisión de un delito de amenazas, interviniéndole al autor una navaja que llevaba.

La actuación policial se inició a mediodía de este miércoles, al recibir una llamada telefónica en dependencias policiales, en la cual el alertante de un establecimiento ubicado en la Carretera Ledesma comunicaba que una persona le estaba amenazando.

Al decirle que no podía devolver un producto, había comenzado a vociferar amenazándolo, sacando una navaja y que incluso había intentado sacar dinero de la caja registradora aunque sin éxito.

Funcionarios policiales fueron comisionados al lugar de los hechos, accediendo al interior del establecimiento en el que observan a un hombre que estaba vociferando, por lo que intentaron calmar la situación.

Tras entrevistarse los agentes con el requirente, les manifestó que el hombre entró solicitando la devolución de un conector y al observar que está abierto y que había sido utilizado, le dijo que no era posible.

En ese momento, el hombre comenzó a dar voces y a amenazarlo, tratando de coger en un momento dado dinero.

Posteriormente, salió de detrás del mostrador y el hombre sacó una navaja del bolsillo y, después de abrirla, le amenazó con ella, haciendo gestos de usarla.

Después de realizar una inspección de seguridad, localizaron en uno de sus bolsillos la navaja utilizada, que fue intervenida.

Por todo ello, los agentes procedieron a su detención y posterior traslado a dependencias policiales con lo intervenido.

Una vez finalizados los trámites documentales en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos al juzgado en funciones de guardia de esta ciudad, pasando el detenido a disposición de su titular.