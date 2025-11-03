El PP denuncia que el Gobierno "miente descaradamente" y que pretende abrir un centro de inmigrantes en Salamanca

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca ha denunciado que tanto el PSOE como el Gobierno de España están "mintiendo descaradamente" a los salmantinos al negar la intención de convertir la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún de la carretera de Aldealengua en un centro de acogida para inmigrantes.

"Es un propósito que queda claramente indicado en la documentación presentada por la Secretaría de Estado de Migraciones en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca el pasado 27 de octubre para solicitar la licencia de obra", han señalado los populares.

El Grupo Municipal Popular ha asegurado que "es falso lo que han afirmado este lunes tanto María García, concejala socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, en una tertulia radiofónica, como la subdelegada del Gobierno en esta provincia, Rosa López, en un comunicado remitido a los medios". Ambas han insistido en que "no está en los planes de la Secretaría de Estado de Migraciones abrir un centro de acogida de personas migrantes a corto plazo".

Los populares salmantinos han señalado que, según demuestran los documentos, este propósito "ya estaba claro cuando en diciembre de 2024 la empresa pública Tragsa, en representación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentó una declaración responsable para iniciar las obras en la antigua residencia ubicada en el número 2 de la carretera de Aldealengua".

Un centro con 448 plazas

"Aquella declaración venía acompañada de una propuesta de acondicionamiento donde se detallaba el uso que se le iba a dar, que no era otro que un centro de acogida de inmigrantes con 448 plazas, el doble de las que tenía la residencia al sustituir las camas individuales por las literas", ha añadido.

Y han recordado que en aquel momento el Ayuntamiento paralizó los trabajos que se habían iniciado al requerir esta actuación una licencia de obra y no ser suficiente una declaración responsable. "A pesar de la intencionalidad clara del Gobierno para este inmueble, el 20 de febrero de 2025 el delegado del Gobierno en Castilla y León dijo que el edificio no tenía un uso definido. Falso", han afirmado.

Los populares han asegurado que "ese mismo día 20 de febrero, la subdelegada del Gobierno mantuvo una reunión con representantes de la asociación Puentelave para informarles de que se iban a hacer tareas de adecuación de la residencia, pero que todavía no estaba definido su uso. Falso".

"El pasado 21 de septiembre, poco más de un mes antes de presentar la documentación para solicitar la licencia de obra, la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró en una entrevista en un medio local que no había una decisión tomada. Falso. La decisión estaba tomada porque algunos de los documentos presentados al área de Urbanismo fueron firmados en abril de 2025. Eso lleva a pensar que la presentación de la documentación en estos momentos responde a cálculos políticos", han afirmado.

Ningún contacto

El Grupo Municipal Popular ha insistido en que "en todo este tiempo ningún representante ni del Ministerio, ni de la Delegación del Gobierno, ni de la Subdelegación del Gobierno se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para informar de este proyecto". "Es lo mínimo que se le puede pedir a una institución que desea poner en marcha un centro de cualquier tipo en la ciudad", ha añadido.

Y ha recordado que "lejos de ofrecer esa información, esos mismos representantes siguen negando la mayor cuando la documentación aportada para solicitar la licencia de obra es más tajante todavía".

"En ella se incluye una orden firmada por la ministra Elma Saiz (se adjunta) donde se declara la urgencia y el excepcional interés público del proyecto. Afirma que en el marco del contexto de emergencia migratoria (…) ha considerado necesaria la apertura de un nuevo dispositivo de acogida y atención humanitaria que se alojará en la antigua residencia San Juan de Sahagún hasta ahora perteneciente al Patrimonio de la Seguridad Social", ha señalado el Grupo.

Además, ha recordado que "indica que se aprecia la concurrencia de razones de urgencia y excepcional interés público en las obras descritas en el proyecto básico y de ejecución de adecuación de espacios para migrantes en la residencia San Juan de Sahagún". "La memoria descriptiva del proyecto indica además que finalmente el número de plazas previstas será de 460 y no de 448 como estaba previsto inicialmente", ha añadido la formación.

"Deshumaniza" al inmigrante

Los populares han asegurado que "además de contravenir la orden autonómica de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León del 28 de octubre de 2024 donde se establece una capacidad máxima de 120 plazas para este tipo de centros, este proyecto deshumaniza al inmigrante al pretender hacinar a estas personas duplicando la capacidad que tenía cuando funcionaba como residencia de mayores".

"De hecho, se pretende eliminar el servicio de lavandería dotando al edificio de pilas lavadero que son más acordes con sus costumbres tal y como reza la memoria descriptiva del proyecto", han señalado.

El Grupo Municipal Popular cree que "es inconcebible que un Gobierno que ningunea a Salamanca y la deja fuera de cualquier inversión; que racanea la cuarta frecuencia del Alvia los fines de semana cuando hay demanda para una quinta o una sexta; que acumula más de cinco años de retraso en la electrificación de la vía férrea hasta la frontera".

"No ofrece soluciones a las glorietas de Buenos Aires y E.Leclerc, así como al acceso norte; un Gobierno que no ha querido aportar ni un solo euro al proyecto del Puerto Seco o al desarrollo tecnológico de la ciudad, le entren las prisas para acondicionar un centro de acogida de inmigrantes sin contar ni con el Ayuntamiento ni con los vecinos, a los que miente y les toma el pelo", han zanjado los populares.

El Gobierno lo desmiente

La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, ha afirmado este lunes que "no está en los planes" de la Secretaria de Estado de Migraciones abrir un centro de acogida de personas migrantes "a corto plazo" en la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún, edificio que es propiedad de la Seguridad y cuya cesión esta institución lleva tiempo formalizada.

La posibilidad de abrir un centro de estas características en el citado edifico suscitó cierta polémica en el barrio de Puente Ladrillo, vecindario que ya acoge un centro de menores migrantes no acompañados. Actualmente, el centro está en fase de rehabilitación, pues necesitaba de varios arreglos "debido a su mal estado", tal y como ha recordado López.

La obras de acondicionamiento, iniciadas el pasado año, tuvieron que ser detenidas a causa del requerimiento de la documentación pertinente por parte del Ayuntamiento de Salamanca. La Subdelegación ha confirmado este lunes ue ya se ha presentado porque, "la Secretaria de Estado de Migraciones quiere garantizar la legalidad urbanística de todos los centros adscritos a la misma".

Por tanto, según Rosa López, el envío de la documentación requerida por al Ayuntamiento de Salamanca está a la espera de la concesión de la licencia de obra por parte del Consistorio para continuar con esa rehabilitación.

"La rehabilitación de este edificio, que reiteramos está en mal estado, no significa que se vaya abrir un centro para personas migrantes. No está en los planes de la Secretaria de Estado de Migraciones abrir un centro de acogida de personas migrantes a corto plazo", ha reiterado la subdelegada en un comunicado.