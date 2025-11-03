La FIFA desestima la apelación de Palmero tras una sanción por falsificación de documentos para jugar con Malasia

Unionistas de Salamanca Club de Fútbol ha tenido conocimiento este lunes de que la FIFA ha rechazado la alegación presentada por el futbolista Gabri Palmero ante la sanción impuesta el pasado 26 de septiembre por infracciones del artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA.

El jugador lleva alejado de la actividad deportiva del Club desde ese mismo viernes 26 de septiembre, fecha en la que Unionistas de Salamanca recibió la notificación de la Comisión Disciplinaria de FIFA, y se encuentra actualmente suspendido de empleo y sueldo por este motivo.

Una vez conocida la decisión de hoy, 3 de noviembre, de FIFA, Unionistas de Salamanca "se ha puesto en contacto tanto con el propio Gabriel Palmero, como con su representante y con el Club Deportivo Tenerife, club del que llegó cedido el pasado mes de julio, para llevar a cabo las actuaciones correspondientes dentro del ámbito legal que le amparan".

Cabe recordar que el jugador se encuentra sancionado por falsificación de documentos para jugar con la Selección de Fútbol de Malasia.