Sorprendente hallazgo en el Cerro de San Vicente: un gran pozo de nieve y restos de la iglesia del convento benedictino

Los trabajos llevados a cabo en el Cerro de San Vicente han propiciado el hallazgo de los restos de un pozo de nieve y de restos de la iglesia del antiguo convento benedictino que se levantó sobre el lugar.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha visitado este jueves el lugar para informar sobre estos hallazgos producidos en el marco de las actuaciones para la reapertura del Portillo de San Vicente y el acondicionamiento de la plataforma superior.

Junto al concejal de Fomento, Fernando Carabias, el regidor ha resaltado que la "zona cero del origen de la ciudad en la primera Edad del Hierro y el lugar donde empezó todo" es un yacimiento que no para de dejar "sorpresas gracias al formidable trabajo de los arqueólogos que poco a poco van confeccionando el complejo puzle de los numerosos avatares que tuvo este privilegiado emplazamiento".

Restos de la iglesia del desaparecido convento benedictino del Cerro de San Vicente en Salamanca

Ha sido en la muralla medieval del Portillo de San Vicente donde han aparecido los cimientos del testero plano de la capilla mayor de la iglesia del desaparecido convento benedictino de San Vicente y parte de las capillas laterales.

El hallazgo ha obligado a modificar el proyecto para integrar los restos para que puedan ser contemplados por los visitantes. "Esta circunstancia ha obligado a renunciar a la accesibilidad inicialmente concebida en esta entrada ya que se ha tenido que optar por una escalera desde la que se podrán ver estos elementos del desaparecido complejo monástico", ha apuntado el primer edil.

Desde el pasado verano se están llevando a cabo trabajos de acondicionamiento de la plataforma superior del Cerro de San Vicente, contemplando excavaciones en cinco puntos situados en la parte alta de la colina.

El fin principal es sacar a la luz las cabañas de la Edad de Hierro y otras estructuras auxiliares que fueron descubiertas entre 2005 y 2022, siendo protegidas a la espera de ponerlas en valor.

Al mismo tiempo se ha trabajado en el espacio ocupado por las antiguas trincheras utilizadas por las tropas napoleónicas y en los restos de la antigua casa de recreo del convento.

"En el transcurso de los mismos hemos tenido una muy grata sorpresa. La aparición de lo que podría ser un pozo de nieve vinculado al convento, cuya embocadura se había detectado en las excavaciones de 2017 sin haberse profundizado más en la investigación de la construcción", ha desvelado el alcalde.

Cabe recordar que los complejos monásticos más importantes de Salamanca disponían de estos 'frigoríficos de piedra'. El mejor ejemplo es el pozo de nieve perteneciente al desaparecido convento de San Andrés, uno de los recursos turísticos más relevantes, o los del convento de San Esteban, el desaparecido de Nuestra Señora de Guadalupe de los Jerónimos, en la fábrica de Mirat, o la Clerecía.

Carbayo ha informado que "de momento se ha bajado hasta unos cuatro metros de profundidad" y todavía "no se ha alcanzado la base, por lo que estaríamos ante una estructura de grandes dimensiones".

Ahora bien, para confirmar la función original hay que acabar la excavación y analizar todos los elementos funcionales que definen este tipo de infraestructuras.

"Esta estructura pasará a enriquecer la visita al Cerro de San Vicente que como saben se engrandeció el pasado mes de mayo con la apertura del Museo que desde entonces hasta la actualidad ha recibido 4.714 visitas", ha celebrado Carbayo.

Por último, García Carbayo también ha mencionado una actuación de accesibilidad que se hará en el acceso al Cerro de San Vicente en la calle Joaquín Zahonero, donde se colocarán barandillas para dar continuidad a las de la calle San Gerardo y se retirarán las vallas actuales que protegen el solar contiguo.

La actuación para la reapertura del Portillo de San Vicente tiene un presupuesto de 587.294,48 euros y el acondicionamiento de la plataforma superior, de 1.011.930,66 euros. Ambos proyectos están financiados por los Fondos Europeos ‘Next Generation’ en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.