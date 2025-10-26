El Ayuntamiento de Salamanca invierte 3,7 millones de euros durante 2025 para renovar las tuberías de 79 calles

El Ayuntamiento de Salamanca está a punto de acometer nuevas obras de mejora de las tuberías en otras 5 nuevas calles de la ciudad. En este caso se trata de la red de abastecimiento de los barrios de Pizarrales y Blanco. Las nuevas calles que verán renovadas sus tuberías son las vías Flor, Pozo, Obispo Alcolea, Río Sil y Ruiz Zorrilla.

Esta actuación supondrá una inversión de 263.000 euros y se suma al resto de renovaciones de red de abastecimiento de agua que se han desarrollado durante todo este año. En total en 2025 se han invertido 3,7 millones de euros.

Permitirá terminar el año con 69 calles de 10 barrios de la ciudad con sus tuberías nuevas. En lo que va de legislatura el Ayuntamiento de Salamanca ha destinado 4,8 millones de euros en reparaciones en 74 calles. Durante el mandato anterior se renovaron otras 106 vías con lo que la actualización de este tipo de instalaciones avanza a un ritmo intenso.

Las nuevas tuberías suponen un ahorro de agua y también mejoran la seguridad de las instalaciones. En el primer semestre del año las roturas han descendido casi a la mitad, un 43%. El responsable es el sistema de Gestión Activa de Presiones que se pone en marcha con cada renovación.

Este sistema es un importante avance en el consumo sostenible de agua en la ciudad de Salamanca. Se comenzó a utilizar en 2017 y desde entonces se estima que ha permitido el ahorro de casi 19 millones de metros cúbicos de agua. Un consumo equivalente al de toda la ciudad durante un año.

La Gestión Activa de Presiones es un sistema inteligente capaz de regular la presión de la red según la demanda existente en cada momento. Además de aprovechar mejor el agua alarga la vida de las tuberías en al menos 16 años.