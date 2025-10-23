Paga menos de 5 euros por comer en un bar de Salamanca y no da crédito: "Más barato que el bonobús"

La vida cada día está más cara. Acciones tan simples como ir a comer a un restaurante se están convirtiendo en todo un lujo para muchos.

Sin embargo, aún quedan algunos locales donde la comida es más que asequible para todos los bolsillos. El influencer gastronómico Juan (Comilones TV) ha hecho una parada en un bar de Salamanca para degustar algunos de sus manjares.

Lo mejor de todo es el precio. Por menos de cinco euros ha podido disfrutar de una comida con la que se ha quedado más que saciado.

Se trata del Bar El Provenzal, ubicado en la Plaza de La Libertad, 13, donde es posible "salir comido por cinco euros o menos", lo que al influencer le parecía "imposible" hasta que ha descubierto el bar.

"Este bar triunfa en la zona por sus baratos y locos precios", asegura durante su visita al local. Y es que por menos de un euro ha podido degustar un montadito de morcilla, "más barato que El Corte Inglés en rebajas", bromea uno de los camareros.

Asimismo, la opción "más rentable" son las pizzas que tan solo cuestan tres euros. En su caso, pudo degustar tres: una de morcilla ibérica y chorizo picante, "una bomba"; otra tradicional de jamón, queso y bacon; y la cuatro quesos, que es la que menos le "gusta porque le faltan ingredientes".

La carta es una auténtica maravilla puesto que los precios son excesivamente bajos y es posible comer por menos de cinco euros cualquiera de sus productos. De hecho, por ejemplo, las bebidas no superan los 2 euros.

El tinto de verano o sangría cuesta 1,10 o 1,70 el grande; los refrescos 1,50 y las bebidas energéticas 1,70. Por otra parte, todas las pizzas tienen un precio de 3 euros y hay diferentes variedades: jamón crudo, jamón york, atún, cuatro quesos, barbacoa, ibérica o caramelizada.

Sin dejar a un lado la gran variedad de montaditos donde los precios oscilan entre los 0,80 céntimos hasta 1,90 euros: "Cuesta menos que el bonobús". En el caso de los nachos, el precio es de 2,40 y pueden ser con queso o rancheros.

Asimismo, la fajita kebab es de 2,50 euros y el burrito de pollo también cuesta lo mismo. Las hamburguesas tampoco se quedan atrás, en El Provenzal ofrecen una amplia variedad y ninguna alcanza los cinco euros. De hecho, las hay minis por 1,10.

También ofrecen paninis por 1,70 euros de jamón y queso; cuatro quesos; atún y queso; chorizo picante y queso; hot dog y queso.

Un vídeo que, rápidamente, se ha vuelto viral y que ha congregado decenas de mensajes con usuarios sorprendidos por la calidad- precio.

"Salgo de Murcia para allá, no apaguen el horno", bromeaba uno de los seguidores. Otro afirmaba que es uno de sus "sitios top en Salamanca" y que todo está "riquísimo". Y otros se quedaban perplejos con el listado de precios: "¿Sólo tres? Ojalá en mi ciudad. Qué precio".

Un lugar que ha conquistado a cientos de salmantinos que hacen que cada día el restaurante esté "hasta los topes". Además, bromean con un mensaje que tienen escrito en una pizarra: "Los clientes que dejan propina van al cielo, los que no van al infierno".