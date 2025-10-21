Carbayo destaca la alianza entre Salamanca y Portugal para reivindicar la mejora de las conexiones ferroviarias

Carlos García Carbayo (segundo por la izquierda) ha participado en la inauguración de las jornadas de la RIS3

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado este martes la alianza forjada con los municipios portugueses para reivindicar una mejora de las conexiones ferroviarias para mercancías y pasajeros en el tramo ibérico del Corredor Atlántico.

Así lo ha manifestado durante la apertura de las Jornadas de Cooperación Territorial, Innovación y Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3), que han comenzado en el Centro Internacional del Español donde han asistido representantes de instituciones, organizaciones y universidades de Castilla y León y las regiones Centro y Norte de Portugal.

El regidor ha destacado los lazos entre Salamanca y Portugal y la relevancia que comprende la cooperación transfronteriza para el desarrollo del territorio. Asimismo, ha resaltado que los vínculos con el país vecino son "hondos y muy estrechos". "Nos sentimos hermanos y aliados", ha añadido.

De esta forma, ha querido destacar esa defensa de las conexiones ferroviarias y los acuerdos con los puertos de Aveiro y Leixões para la canalización de mercancías a través del Puerto Seco de la ciudad charra.

Estas jornadas tienen lugar en un momento clave para la Estrategia RIS3, ya que su actualización para el periodo 2025-2027 refuerza prioridades: neutralidad climática y economía circular; calidad de vida; y fabricación avanzada y ciberseguridad.

"Esa actualización reafirma prioridades que nos interpelan directamente y encajan con nuestra visión de ciudad y con la agenda transfronteriza que compartimos con Portugal", ha apuntado García Carbayo.

Durante la apertura de las jornadas, el alcalde salmantino también ha reivindicado el papel de la ciudad como ecosistema de innovación alrededor de la estrategia Salamanca Tech, ya que bajo este paraguas se ha creado una "estrategia muy sólida en la que instituciones, centros de investigación, universidades, empresas e inversores vamos de la mano".

Una alianza que busca "impulsar un modelo económico complementario al exitoso de turismo y comercio", ha añadido, destacando la red de centros tecnológicos municipales y su aportación a la creación de empleo cualificado.

El alineamiento de Salamanca con las prioridades de la RIS3, para el alcalde, permitirá multiplicar las oportunidades de financiación y cooperación para el tejido productivo, especialmente micropymes y pymes, además de consolidar un modelo de "desarrollo sostenible, competitivo y en sintonía con las exigencias europeas".

En el acto inaugural han participado también Carla Coimbra, de la CCDR Centro de Portugal, Jorge Sobado, de la CCDR Norte de Portugal, Artur Santoalha, de la Agencia Portuguesa de Innovación, y el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado. Seguidamente ha sido el turno para el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago.