Salamanca e Iberaval renuevan su alianza: financiación a autónomos y pymes con más de 3 millones en inversión

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de Iberaval, César Pontvianne, han firmado hoy la renovación del convenio de colaboración que ambas instituciones mantienen desde 2020 con el objetivo de facilitar el acceso al crédito a autónomos y pequeñas y medianas empresas de la ciudad.

La nueva edición del acuerdo movilizará más de 3 millones de euros en inversión directa durante el ejercicio vigente, y contempla una dotación municipal de 100.000 euros destinada a bonificar los costes financieros de las operaciones tramitadas con el respaldo de Iberaval.

Podrán acogerse a estas ayudas las operaciones formalizadas entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025, incluyendo conceptos como comisiones de aval, intereses, gastos de estudio, apertura o notaría, entre otros debidamente justificados.

Las ayudas podrán alcanzar hasta 10.000 euros por operación, con un mínimo subvencionable de 400 euros.

Durante la firma, García Carbayo destaca que esta colaboración “se ha consolidado como una herramienta eficaz para el emprendimiento, la consolidación empresarial y la transformación digital”.

Añadió que el nuevo convenio “refuerza una alianza ya consolidada y que seguirá impulsando la actividad de nuestros autónomos y pymes”.

Línea de cooperación

Desde el inicio de esta línea de cooperación, en 2020, 92 beneficiarios han recibido ayudas por un importe cercano a 300.000 euros, contribuyendo al mantenimiento y creación de empleo en la ciudad.

“Es un acuerdo con vocación de continuidad y resultados medibles”, subrayó el alcalde, quien recordó que el impacto “reduce costes para quien emprende, invierte o necesita liquidez para su negocio”.

Por su parte, César Pontvianne resalta que “hemos demostrado que el acceso a la financiación puede dejar de ser un obstáculo y convertirse en un trampolín para autónomos, pymes y emprendedores”.

El programa fija como criterio prioritario la viabilidad técnica y financiera de los proyectos, con especial atención a aquellos relacionados con innovación, tecnología, logística, biotecnología o digitalización.

Con esta orientación, el Ayuntamiento reafirma su estrategia de apoyo al tejido productivo y al talento local, en línea con la iniciativa Salamanca Tech, que busca modernizar el ecosistema empresarial y mejorar su competitividad.

Para solicitar las bonificaciones, los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca (Plaza Mayor, 15) o a la sede de Iberaval (calle Condes de Crespo Rascón, 39-41).