Grave accidente laboral en un pueblo de Salamanca: un trabajador de 43 años cae desde un andamio

Un trabajador de 43 años de edad ha resultado herido de gravedad en la mañana de este viernes tras caer desde un andamio de unos dos metros de altura en la calle Reyes de España, en la localidad salmantina de Tarazona de Guareña, en la comarca de Peñaranda.

Según informa el Servicio de Emergencias 112, el accidente se produjo a las 10:07 horas, momento en que el centro recibió un aviso que alertaba de la caída de un operario que se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y personal de Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico, así como un helicóptero medicalizado.

Una vez en la zona, el equipo sanitario atendió al herido, que fue estabilizado y posteriormente trasladado a bordo del helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.