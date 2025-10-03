Néstor, un periodista salmantino en la Flotilla de la Libertad: "Depositad toda la presión en el Gobierno español"

Todo el mundo habla de la detención en aguas internacionales de la misión humanitaria Global Sumud Flotilla. Allí van personajes conocidos como Ada Colau, el diputado Juan Bordera Romá o la ya famosa Barbie Gaza.

La flotilla partió con 43 barcos a finales de agosto. Su objetivo era trasladar ayuda humanitaria a Palestina, asolada por el hambre y la falta de recursos.

Pues bien, en esta flotilla también hay presencia de Castilla y León, concretamente de Salamanca, el joven periodista Néstor Prieto Amador.

Es doctorado en la Universidad de Salamanca y colaborador habitual en medios como Público, La Sexta o Descifrando la Guerra. La noticia de su arresto por las Fuerzas Armadas israelíes en pleno Mediterráneo ha tenido eco en su tierra natal, donde la comunidad universitaria y el ámbito periodístico siguen con preocupación su situación.

La intercepción se produjo el 2 de octubre a las 19:32 horas, cuando la flotilla se encontraba a apenas 70 millas de Gaza, en aguas internacionales. A bordo del Adara, Prieto llevaba más de un mes documentando cada etapa del viaje desde que zarpó del puerto de Barcelona el pasado 31 de agosto.

La misión tenía como objetivo romper el bloqueo israelí sobre la franja de Gaza y abrir un corredor humanitario capaz de garantizar el envío constante de alimentos y medicinas a una población castigada por la guerra, la hambruna y el aislamiento.

A través de sus redes sociales, especialmente Instagram, Néstor Prieto fue dejando un testimonio directo de lo que significaba viajar en una flotilla constantemente vigilada por el ejército israelí. En su último video antes de la intercepción advertía:

“Este es el último vídeo seguramente que puedo hacer porque mañana estaremos o interceptados por las fuerzas israelíes o en la franja de Gaza entregando ayuda humanitaria", afirmaba.

Para continuar: "La determinación que hay de todo el mundo en el barco es la de seguir firmes adelante y tratar de abrir ese corredor internacional humanitario que garantice un suministro constante de alimentos a un pueblo sometido a un genocidio y a una hambruna”.

Horas más tarde, su predicción se cumplía. En un segundo mensaje, grabado en condiciones de máxima tensión, confirmaba la intervención militar:

“Si estás viendo este vídeo es porque el Ejército israelí ha interceptado el barco en el que estoy viajando y ha cortado toda comunicación… Os pido que depositéis toda la presión en el Gobierno español para que garantice el respeto a mis derechos y al resto de integrantes de la flotilla”.

Caras conocidas

La Global Sumud Flotilla no está formada solo por activistas humanitarios y periodistas como Néstor Prieto. A bordo viajan también médicos, cooperantes, juristas, líderes sociales y religiosos, procedentes de más de una veintena de países.

EL ESPAÑOL ha hecho un detallado estudio de todos los participantes.

Entre ellos figuran personalidades con trayectorias consolidadas en la defensa de los derechos humanos y en el activismo internacional, como integrantes de la histórica campaña Freedom Flotilla Coalition, veteranos de anteriores intentos de romper el bloqueo de Gaza y representantes de ONG europeas y latinoamericanas.