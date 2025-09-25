Marcos Iglesias pide por carta a Puente, Adif y Renfe que acaben con el "aislamiento ferroviario" de Ciudad Rodrigo

El alcalde de Ciudad Rodrigo (Salamanca), Marcos Iglesias, se ha dirigido por carta al Ministerio de Transportes, Adif y Renfe para que acaben con el "aislamiento ferroviario" al que tienen sometido al municipio mirobrigense y recuperen los trenes de viajeros, siguiendo los pasos de Portugal.

En este sentido, el regidor ha recordado directamente al ministro Óscar Puente y a los presidentes de Renfe y Adif, Álvaro Fernández y Luis Pedro Marco, esta situación en Ciudad Rodrigo y su comarca, "y más ahora que Portugal recupera el próximo domingo, día 28, el transporte ferroviario de viajeros en la línea de la Beira Alta hasta Vilar Formoso.

En su escrito, Iglesias destaca que la posibilidad de "viajar en tren es desde el próximo domingo posible tanto desde la frontera de Francia hasta Salamanca como desde Lisboa hasta la frontera con España en Vilar Formoso".

Sin embargo, lamenta que el viajero deba de buscarse "otro medio de locomoción para llegar a Ciudad Rodrigo".

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo piden a los responsables de los ferrocarriles en nuestro país una reunión en la que puedan tratar la recuperación de las frecuencias de trenes hotel que se suprimieron durante la pandemia y la posibilidad de ampliarlas con la inclusión de más servicios.