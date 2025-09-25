Los empresarios de viviendas turísticas de Salamanca apelan a la "empatía" para frenar la oferta ilegal

Una relación público-privada basada en la "empatía" que tenga como ejes "fundamentales" una "colaboración constante" y un "diálogo fluido". Esta es la receta de la Asociación de Empresarios de Salamanca de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Aesvat) para acabar con la oferta ilegal que "daña la imagen de estos alojamientos".

En este contexto, han agradecido a la Junta de Castilla y León que les haya tenido en cuenta como "interlocutores válidos", a través de la Federación Empresarial de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León (Fevacyl), para la elaboración del nuevo decreto que regulará al sector y se encuentra en fase de elaboración.

De esta forma, desde Aesvat consideran que todo ello permitirá al sector "crecer de forma profesional y competitiva, fomentando además la iniciativa empresarial, tan necesaria en nuestra Comunidad".

La asociación mantuvo este pasado miércoles una reunión para analizar el proyecto de decreto facilitado por el Ejecutivo autonómico y que trata de "unificar y actualizar el marco legal, adaptándose a las demandas de los usuarios".

Los socios formularon distintas sugerencias y correcciones al texto, con el fin de "mejorar su aplicabilidad y fomentar un modelo turístico más integrado, sostenible y generador de valor local".

Desde Aesvat apuestan por un "turismo responsable, en el que la sostenibilidad y la convivencia sean ejes vertebradores que contribuyan al bienestar de los clientes que demandan este tipo de alojamientos".

A fin de cuentas, han reclamado un "marco regulatorio equilibrado, proporcionado y claro", algo que "garantizará la libre competencia y la seguridad jurídica de nuestras empresas".

Que esté, además, "adaptado al nuevo consumo turístico y a la legislación regional en consonancia con los planes generales de ordenación urbana de las distintas provincias de la Comunidad.

En este sentido, Aesvat se inclina por la "coexistencia con las diferentes modalidades de alojamientos", incluyendo hoteles o campings, entre otros, en "igualdad de condiciones para atender una demanda cada vez más variada y competitiva que indudablemente revitalizan la provincia de Salamanca".

Además, defienden que los alojamientos de uso turístico "impulsan el crecimiento económico y crean empleo, generando un impacto positivo en otros sectores clave y fortaleciendo, de esta manera, el tejido económico salmantino".