El presidente nacional de la AECC alerta: "Sin financiación contra el cáncer no habrá avances que transformen vidas"

Presentación del World Cancer Research Day que se celebra en Salamanca el 23 de septiembre, a cargo del presidente nacional de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ramón Reyes; el presidente de la AECC de Salamanca, Ángel Losada, y el director del Centro de Investigación del Cáncer, Xosé Bustelo. Susana Martín / ICAL

“El cáncer es uno de los problemas sociosanitarios más importantes de España y Europa por lo que el esfuerzo que hagamos por investigar dependerá de la vida de miles de personas”, ha asegurado Ramón Reyes, presidente nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Lo ha hecho en el Convento de San Esteban de Salamanca, pidiendo también “incorporar la voz del paciente en la investigación” y dentro de la presentación de la iniciativa World Cancer Research Day 2025 que se celebra en la capital charra este 23 de septiembre.

Reyes ha explicado, durante el encuentro, que la investigación “tiene que ser una prioridad a nivel mundial para que no se corra el riesgo de perder financiación”.

“Sin financiación no habrá avances que transformen vidas”, ha afirmado. También ha puesto en primer lugar la voz del paciente, que tiene que cobrar importancia en todo el proceso de investigación.

Por este motivo, ha subrayado que “la sinergia entre investigadores y pacientes mejora la relevancia y accesibilidad de la investigación y contribuye a definir prioridades, ampliar el acceso a ensayos clínicos, abordar desigualdades y garantizar resultados con impacto en la supervivencia”.

Por su parte, Ángel Losada, presidente de la Asociación en Salamanca, ha querido destacar la importancia de que Salamanca reciba a figuras relevantes en investigación en cáncer a nivel internacional y que sea el epicentro mundial de la investigación en cáncer acogiendo el WCRD 2025, después de Nueva York, Londres o Milán. Actualmente en Salamanca se apoya a la investigación a través de 21 ayudas adjudicadas en la provincia con una aportación total de cerca de 8M€.

Xosé Bustelo, director del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC - Universidad de Salamanca), que celebra su 25 aniversario, ha puesto en valor el apoyo que recibe el Centro de la Asociación.

El Centro de Investigación ha conseguido recientemente la Acreditación Centros de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, para seguir impulsando la excelencia de los centros de investigación en cáncer, así como fortalecer su gestión institucional.

Le ha acompañado la Dra. Sandra Blanco, investigadora principal del Grupo de Epitranscriptómica y Cáncer y científica Titular del CSIC del Centro de Investigación del Cáncer (USAL - CSIC) y beneficiaria de una Ayuda Ideas Semilla AECC 2024.

Durante el encuentro informativo, también se ha puesto en valor el programa pionero “Patient Advocacy”, que incorpora la voz de los pacientes en el proceso de investigación oncológica. El programa cuenta con 30 participantes de 10 provincias españolas que participan en 6 convocatorias de ayudas, entre ellas, las Ayudas ATTRACT, para fomentar redes internacionales de desarrollo de fármacos contra cánceres poco frecuentes, y las ayudas Cátedras AECC, enfocadas en avanzar en la humanización del cáncer.

World Cancer Research Day: 23 de septiembre

En esta ocasión, el WCRD pone el foco en la participación de los pacientes en la investigación oncológica. Su Majestad la Reina, Doña Letizia, presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer y su Fundación Científica, presidirá el evento después de una visita al Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-USAL) de Salamanca, que celebra su 25 aniversario consolidándose como uno de los centros de referencia en investigación oncológica.

Seguidamente, se darán cita investigadores, instituciones y pacientes en el Edificio Dioscórides de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca. (agenda adjunta al final del documento).

El WCRD es un movimiento internacional liderado por la Asociación Española Contra el Cáncer que, desde hace 9 años, quiere concienciar sobre la importancia de la investigación oncológica y fomentar la colaboración global para prevenir, diagnosticar, tratar y aumentar la supervivencia del cáncer.

Bajo el lema “La investigación en cáncer nos necesita a todos”, se quiere concienciar de la importancia de incluir al paciente en la investigación científica en la lucha contra el cáncer y fomentar la colaboración entre instituciones, investigadores y pacientes para para seguir impulsando la investigación oncológica de calidad.

En este sentido, la Asociación lleva más de 50 años impulsando la investigación oncológica de calidad a través de una red formada por 2.300 investigadores que desarrollan su labor en 146 centros de investigación.