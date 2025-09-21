Atrapados en su coche tras volcar en Ledesma
Finalmente, el hombre y la mujer de 75 años, han tenido que ser trasladados a un centro hospitalario de la capital salmantina.
Más información sobre sucesos: Muere un joven tras un trágico accidente de tráfico entre un turismo y un camión en la N-122
Dos personas, una mujer y un hombre de 75 años, han resultado heridas tras el vuelco de un turismo en el punto kilométrico 48 de la SA-305, en la localidad salmantina de Ledesma, como ha informado el Servicio de Emergencias.
Una persona alertaba, a las 10:54 horas de este domingo del accidente y aseguraba que los heridos no podían salir del vehículo pero que estaban conscientes.
El 112 dio aviso a Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias Sacyl.
Se movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Ledesma y una ambulancia soporte vital básico.
Las dos personas heridas fueron trasladados, posteriormente, en ambulancia de soporte vital básico al C.A.U de Salamanca.