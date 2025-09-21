Atrapados en su coche tras volcar en Ledesma

Dos personas, una mujer y un hombre de 75 años, han resultado heridas tras el vuelco de un turismo en el punto kilométrico 48 de la SA-305, en la localidad salmantina de Ledesma, como ha informado el Servicio de Emergencias.

Una persona alertaba, a las 10:54 horas de este domingo del accidente y aseguraba que los heridos no podían salir del vehículo pero que estaban conscientes.

El 112 dio aviso a Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

Se movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Ledesma y una ambulancia soporte vital básico.

Las dos personas heridas fueron trasladados, posteriormente, en ambulancia de soporte vital básico al C.A.U de Salamanca.