Dimite Benjamín Crespo, presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca: "Me voy cuando y porque quiero"

El ya expresidente de la Cámara de Comercio de Salamanca Benjamín Crespo

Benjamín Crespo ha dimitido este lunes como presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca tras casi nueve años al frente de la institución. "Me voy cuando quiero y porque quiero", ha afirmado el ya expresidente.

La Cámara de Comercio de Salamanca ha destacado en un comunicado oficial que, durante el mandato de Crespo, se ha consolidado "como una organización sólida, reconocida y cercana al tejido empresarial de Salamanca".

Benjamín ha querido agradecer a su equipo, a las instituciones y, sobre todo, a los empresarios y emprendedores, que son "la verdadera razón de ser de la Cámara".

En el próximo pleno extraordinario propondrá como nuevo presidente a Alberto Díaz, actual vicepresidente primero, con el compromiso de "seguir fortaleciendo el futuro de nuestras empresas".

"Con serenidad y orgullo, Benjamín afirma: "me voy cuando quiero y porque quiero, en el mejor momento de la Cámara". Gracias, Benjamín, por tu dedicación, entrega y compromiso con Salamanca. Tu legado perdurará siempre en esta casa", ha afirmado la Cámara en su comunicado.

Una figura "clave"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), Antonio Rollán, ha querido dedicar "unas palabras muy especiales" a Benjamín Crespo, quien "tras nueve años de entrega y compromiso al frente de la Cámara de Comercio de Salamanca, ha anunciado su decisión de dejar la presidencia de la institución".

"Benjamín ha sido una figura clave para el tejido empresarial salmantino. Su dedicación incansable, su pasión por el mundo empresarial y su preocupación constante por mejorar las condiciones y oportunidades para las empresas de Salamanca dejan una huella imborrable", ha afirmado.

Y ha asegurado que "para quienes hemos tenido el privilegio de compartir camino con él, Benjamín ha sido mucho más que un presidente de Cámara: ha sido un aliado, un defensor incansable de los intereses empresariales, y sobre todo, una persona profundamente comprometida con su tierra y con sus empresarios".

"Diálogo y colaboración"

"Desde CES hemos encontrado siempre en él a una persona abierta al diálogo, colaboradora, leal y con un sentido profundo de responsabilidad. Su mirada siempre ha estado puesta en cómo mejorar el entorno para que las empresas salmantinas crezcan, se desarrollen y encuentren oportunidades", ha destacado.

Rollán ha asegurado que ha sido un presidente que "ha sabido estar a la altura de los retos, y que ha hecho de la Cámara una herramienta útil, cercana y eficaz".

"Pero más allá del cargo y la labor institucional —que ha sido impecable—, quiero destacar al Benjamín persona: al empresario generoso, al compañero que siempre está, al amigo que escucha, al hombre que no pierde la humildad ni en los momentos de mayor responsabilidad", ha afirmado.

"Gracias, Benjamín, por tu entrega, por tu liderazgo sereno y firme, por tu ejemplo y por tantos años de trabajo por y para los empresarios", ha apuntado el presidente del CES en su emotiva carta.