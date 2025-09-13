Rotunda Puerta Grande de Ismael Martín ante una decepcionante corrida de Vellosino

El salmantino Ismael Martín ha sido el gran triunfador de la tarde con tres orejas puerta grande BMF Toros

Segunda de abono en Salamanca, clima idóneo para la lidia y el espectador, temperatura media sin exceso de calor y sin ese aire molesto que tanto le da por asomar en esta zona de la capital charra, será cosa de las plazas de categoría, fíjense si no en el aire de Las Ventas.

En el cartel dos toreros de la tierra con una gran temporada a las espaldas y con el cariño garantizado del público charro, Damián Castaño e Ismael Martín, este último nacido por casualidades de la vida en Zúrich (Suiza) y Diego San Román, mexicano de Santiago de Querétaro, con mucho que decir en las tierras charras peninsulares.

Arranca la lidia Damián Castaño con el único ‘colorao’ de la tarde. Astillado tras el saludo capotero del salmantino colocado excepcionalmente por el matador.

Paseíllo BMF Toros

El toro de Vellosino pierde constantemente las manos a pesar del escaso pinchazo proporcionado en el tercio de varas. Muletazos estirados y de escasa transmisión, el toro tiene sus teclas, brusco al cite del matador, especialmente con la mano derecha, la izquierda apenas la vimos.

Pinchazo y tímida estocada de guardia, descabello al estilo batidora y descabello en su sitio. Ovación.

El segundo de la tarde de nombre 'Gitanito' hace entrada en el ruedo con un pitón partido desde la cepa y sangrando, como si se lo hubiese partido en el proceso de salida de los chiqueros. Es devuelto a corrales.

Entra en su lugar el reseñado para quinto de la tarde –corriéndose turno– tras un lío de carreras del delegado de la autoridad, su séquito, conserje y responsables de plaza. De nombre 'Vigarro' entra en la plaza con el reconocimiento de la Plaza a su presencia y seriedad.

El toro parece acusar ciertos problemas de vista y también de movilidad. Ovacionado Pedro Manuel Muñoz por su labor en varas, siendo derribado con su caballo finalmente antes de la salida de peto del toro. Brindis al público del matador mejicano.

El animal acusa en los inicios de la muleta los mismos problemas que venía reiterando en toda la lidia. Pese a las toscas embestidas, Diego San Román arranca muletazos de mucho cuajo, destacando con la mano izquierda. Faena meritoria, el público responde y se barruntan las orejas.

Muletazo del mexicano Diego San Román BMF Toros

El toro se raja en las últimas tandas con la derecha. Estocadón en todo lo alto. Aviso y descabello a la segunda. Rotunda ovación tras una tímida petición de oreja.

Abanto de salida el tercero de la tarde, sin centrarse en el capote de Ismael Martín. Presto el toro al caballo. De lo más destacado de lo que llevamos de tarde el elegante ‘galleo’ al sacar del caballo.

Precioso tercio de banderillas blancas del torero de Cantalpino a los sones del pasodoble ‘Amparito Roca’. El último par poniendo la plaza 'patas arriba'. Brindis al histórico José Luis Rodriguez y a su mujer, ganaderos de Valrubio. Inicia Ismael Martín de rodillas en el tercio, florituras molinete y avanzando hacia los medios.

Banderillas del salmantino Ismael Martín BMF Toros

Muletazos templados y muy bien vaciados, rematados con sus ceñidos pases de pecho con cambio de mano, cuando toca. Midiendo muy bien los tiempos. Mucha torería al ir a cambiar la espada, sujetándose la muleta cual capa bejarana. Bernardinas ceñidas y unas preciosas trincherillas antes de entrar a matar. Dos orejas.

Recibe Damián Castaño de rodillas, una ‘porta gayola’ de más de aventurada a los medios. El toro lo arrasa a su paso con las patas, quedando dolorido del percance. Gran toreo a la verónica a pesar de mostrar signos de estar notablemente menguado por el golpe.

Pierde las manos el de Vellosino tras su paso por varas. Muleta en la derecha e inicia monterado pegado al tercio del tendido 6. Extraordinarios pases con ambas manos, haciendo todo el matador, insisto, resentido del percance. Estocada delantera y tendida. El toro cae tras un par de entradas con el verduguillo. Ovación.

Sale por chiqueros el castaño reseñado como primer sobrero al correr turno en el suyo anterior. Encelado con vicio en el caballo después de recibir la vara. Inicia Diego San Román con la derecha subido en el estribo pegado a tablas, muy ceñido, rematado hacia los medios.

Muletazos muy dignos con la mano derecha, situándose el matador por encima del toro. Manoletinas, pase de pecho y a matar. Estocada. El toro cae redondo. Protagonismo del puntillero de turno. Ovación tras aviso.

'Inclusero', el sexto de la tarde, ovacionado en su salida de chiqueros por su seriedad y cuajo. El más serio de la tarde. Bien picado. Muy bien Ismael Martín en su quite personal después del tercio de varas. Grandes pares del que podríamos decir que es el mejor torero rehiletero del panorama actual. Destacados muletazos sin grandes series. Pinchazo y estocada.

Muletazo del salmantino Ismael Martín BMF Toros

Plaza de Toros de Salamanca. Feria de la Virgen de la Vega. 2ª de abono. Toros de Vellosino para los diestros:

- Damián Castaño, Ovación y Ovación.

- Diego San Román, Ovación y saludos desde el ruedo

- Ismael Martín, Dos Orejas y oreja

Incidencias:

Silbado el primer toro en el arrastre.