VÍDEO | Guijuelo se vuelca con La Vuelta: fiesta y emoción 35 años después

Las mejores imágenes de La Vuelta Ciclista a España en Guijuelo Ayuntamiento de Guijuelo

Guijuelo ha vuelto a vivir la emoción de la Vuelta Ciclista a España. Treinta y cinco años después, el pelotón ha regresado a la villa chacinera en una jornada marcada por la expectación y la masiva presencia de vecinos que no quisieron perderse la cita.

La etapa, de cerca de 162 kilómetros, ha discurrido por la antigua carretera nacional 630 antes de entrar al municipio por la zona norte.

Los ciclistas atravesaron el centro de Guijuelo entre aplausos y vítores de los guijuelenses y de muchos aficionados llegados desde la comarca. Tras tomar la carretera de Cespedosa, el pelotón volvió a entrar por la zona sur hasta alcanzar la meta, situada junto al conocido ‘párking del jamón’.

El ambiente fue festivo en cada punto del recorrido. Familias enteras, aficionados al ciclismo y curiosos salieron a la calle para animar a los corredores y vivir de cerca un acontecimiento deportivo que ha devuelto a Guijuelo al mapa de la Vuelta.

En la ceremonia final, el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, participó en la entrega de premios junto al concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández. Ambos fueron recibidos en la zona de meta por el director de la Vuelta, Javier Guillén, en un acto que puso el broche de oro a una jornada histórica para el municipio.

Con esta etapa, Guijuelo no solo ha recuperado el pulso ciclista, sino que ha vuelto a saborear la emoción de un acontecimiento que llevaba más de tres décadas esperando.