El belga Jasper Philipsen se impone al sprint en la meta de Guijuelo

El belga Jasper Philipsen, del equipo Alpecin, se impuso hoy al sprint en la 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España con la meta ubicada en la avenida Filiberto Villalobos de Guijuelo, en la provincia de Salamanca.

Se trata de la tercera victoria parcial del sprints en esta edición de la ronda española, que cumplió los pronósticos y se llevó el gato al agua ante el danés Mars Pedersen, del equipo Lidl-Trek.

La etapa, que arrancó en la localidad vallisoletana Rueda, finalizó en Guijuelo sin mayores incidentes respecto a las protestas propalestinas tras atravesar la capital charra camino del municipio chacinero.

Numerosas banderas palestinas poblaron ambos lados de la calzada, tanto en Salamanca como en la localidad chacinera, pero los ciclistas pudieron rodar sin peligro en todo momento a lo largo de los 161 kilómetros que tuvo esta decimonovena manga.

El checo Jakub Otruba, del Caja Rural-Seguros RGA, rodó en solitario durante gran parte del recorrido, aunque fue neutralizado por el pelotón a la salida de Salamanca, junto al polígono El Montalvo, cuando restaban unos 50 kilómetros para el final. El viento, llamado a ser protagonista en la llanura charra, no hizo acto de aparición y no se produjeron abanicos.

Una vez en Guijuelo, con el grupo compacto, los efectivos de Alpecin se fueron ubicando paulatinamente en los puestos delanteros para colocar a su velocista en disposición de ganar. Philipsen se encargó del resto y volvió a demostrar que es el sprints más en forma del pelotón. La localidad chacinera, eso sí, vibró al paso de La Vuelta, con su regreso a la provincia charra, y los aficionados al ciclismo disfrutaron de lo lindo de una jornada muy especial.