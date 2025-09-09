Agreden con barras de hierro a un matrimonio en la puerta de su casa: cinco detenidos de una misma familia en Salamanca

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por agredir con barras de hierro a un matrimonio a la puerta de su casa. Los agresores -que son cuatro hombres y una mujer- son miembros de una misma familia.

Los hechos tuvieron lugar cuando el matrimonio, víctima de la agresión, estaba en los alrededores de su vivienda. Tras rodear al marido, empezaron a golpearle con palos y objetos contundentes para más tarde continuar agrediendo a la mujer.

Una vez finalizó la agresión, los autores de los hechos salieron corriendo del lugar aunque, previamente, amenazaron a las víctimas para que no denunciaran lo ocurrido.

La agresión fue presenciada dentro del domicilio por el hijo de ambos. El hombre, fruto de las lesiones, ha estado hospitalizado durante veinte días.

Cuando llegaron las dotaciones policiales al lugar de los hechos, los agresores ya no estaban en el lugar. Fruto de las declaraciones, y de las indagaciones posteriores realizadas, pudieron determinar la identidad de los cuatro hombres y la mujer que habían protagonizado la agresión.

Tras la identificación de todos ellos, procedieron a la detención de todos ellos y a la realización de las diligencias y los trámites documentales oportunos.

Posteriormente, se dio cuenta al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca mediante la remisión de las diligencias tramitadas, pasando los detenidos a disposición de su titular.