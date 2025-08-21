El fuego de Jarilla pierde fuerza en Candelario: estabilizado y sin impacto grave en Salamanca

El incendio forestal originado el pasado martes en la localidad cacereña de Jarilla, y que se extendió hacia la provincia de Salamanca por el término de Candelario, se encuentra ya estabilizado en la parte salmantina.

Así lo ha confirmado Urko Bondía, técnico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León destacado en el operativo, quien ha explicado que la gravedad sobre territorio salmantino “parece más bien pequeña”.

Aunque las llamas han obligado a desplegar un importante dispositivo de extinción en la zona limítrofe con Extremadura, los esfuerzos se han concentrado especialmente en el frente que avanza por zonas de difícil acceso.

Durante la mañana de este jueves se localizaron dos focos activos en la vertiente salmantina, uno de ellos con mayor intensidad, lo que obligó a reforzar la vigilancia mediante vuelos continuos de medios aéreos y el trabajo constante de cuadrillas terrestres.

En ese entorno montañoso, donde la maquinaria pesada no ha podido introducirse, las labores de extinción se centran por completo en la coordinación entre equipos terrestres y aéreos, que actúan en paralelo para controlar los puntos calientes y asegurar el perímetro.

El operativo desplegado por la Junta trabaja en mando unificado con el dispositivo Infoex de Extremadura, manteniendo una comunicación constante entre el Puesto de Mando de La Granja, en Salamanca, y el Hotel de Coordinación de Cáceres.

Además, un técnico de enlace de Infocal permanece desplegado en la zona para coordinar las actuaciones, especialmente en los sectores de Hervás y Candelario, donde aún se concentra la intervención principal.

A pesar del susto inicial, la evolución del fuego permite hablar ya de cierta tranquilidad para la comarca salmantina. Los esfuerzos siguen activos para evitar rebrotes y poder dar por controlado el incendio en su totalidad en las próximas horas.