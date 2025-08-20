El Ayuntamiento de Salamanca lanza becas remuneradas para desempleados con 850 plazas hasta 2026

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo durante una visita a un curso del proyecto Laboris Helmántica

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto la convocatoria para participar en tres nuevas acciones formativas dentro del proyecto Laboris Helmántica, del que se beneficiarán 850 personas hasta diciembre de 2026.

La iniciativa busca "crear oportunidades de trabajo para las personas desempleadas", con especial atención a quienes tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.538.965,57 euros, de los que el 60% proviene de ayudas del Fondo Social Europeo Plus, dentro del Programa Éfeso 2021-2027, y el 40% restante lo aporta el Ayuntamiento de Salamanca.

Las acciones formativas, publicadas hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), son: ‘Instalación de elementos de carpintería’, ‘Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas’ y ‘Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil’.

Cada curso se estructura en una media de ocho módulos, incluyendo prácticas profesionales no laborales, formación transversal, complementaria y tutorías individuales o grupales.

Se concederán hasta 15 becas por acción formativa, en concepto de asistencia para compensar gastos de formación, transporte y conciliación familiar.

La cuantía será de 13,45 euros por persona y día de asistencia, siempre que los ingresos del participante no superen el 75% del IPREM vigente.

Para acceder a las ayudas, las personas interesadas deben cumplir varios requisitos: nacionalidad española, de algún estado de la UE o con autorización de residencia y trabajo; empadronamiento en Salamanca; y estar inscritas como desempleadas no ocupadas en las Oficinas de Empleo de la ciudad.

Además, deben pertenecer a colectivos prioritarios como desempleados de larga duración, mayores de 45 años (especialmente mujeres), personas con discapacidad igual o superior al 33%, o personas en situación de vulnerabilidad social.

Se dará preferencia a quienes residan en los barrios de la zona trastormesina, Noroeste y norte, aunque la convocatoria está abierta al resto de la ciudad si no se cubren todas las plazas.

Las solicitudes podrán presentarse durante 20 días naturales en el Registro General Municipal o por vías electrónicas.

Laboris Helmántica incluye también itinerarios personalizados de inserción laboral y formación en atención sociosanitaria, celadores, empleo doméstico, camareras de pisos, limpieza, mantenimiento, servicios administrativos, catering, venta en tienda y almacén, entre otros.

Cada participante contará con póliza de accidentes y responsabilidad civil, además de un tutor de empleabilidad durante todo el itinerario formativo.

El proyecto se suma al plan formativo ya existente a través del Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) y a programas mixtos subvencionados por la Junta de Castilla y León.

Gracias a esta estrategia, el Ayuntamiento prevé facilitar el acceso al mercado laboral a unas 2.000 personas en 2025, multiplicando por cuatro la cifra registrada en 2024, año en que la formación ya aumentó un 60% respecto al ejercicio anterior.