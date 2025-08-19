El exmilitar de La Manada obtiene su segundo permiso para salir de la prisión de Topas

Acude al juzgado de Sevilla el primero de los componentes de La Manada Pepo Herrera Agencia EFE

El exmilitar Alfonso Jesús Cabezuelo, uno de los cinco condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016, volverá a salir de la cárcel.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número cinco de Castilla y León ha autorizado un segundo permiso penitenciario de cuatro días, el mismo tiempo que el anterior, que disfrutó a mediados de junio.

Tal y como han confirmado a este medio fuentes conocedoras del entorno de Instituciones Penitenciarias, la concesión permite al interno solicitar libremente las fechas en las que hará uso de esta salida, que no necesita el consentimiento de la víctima ni puede ser impugnada, al tratarse de un trámite vinculado al régimen de cumplimiento y no al juicio en sí.

Cabezuelo cumple condena en el centro penitenciario de Topas, donde cumple la pena más alta de los cinco condenados: un total de 22 años de prisión.

La mayor parte corresponde al delito de agresión sexual por los hechos ocurridos en Pamplona, pero la suma incluye también la difusión de las imágenes grabadas, una agresión anterior en Pozoblanco y un delito de lesiones.

Lo habitual en estos casos es que los permisos se otorguen de forma progresiva, empezando con una salida de tres días y ampliando más adelante.

Sin embargo, al residir el interno en otra comunidad autónoma, las concesiones tienden a ajustarse a un esquema diferente, en el que se permiten permisos algo más largos desde el principio por razones logísticas. En su caso, los dos son de cuatro días.