Tus compras en Salamanca tienen premio: regalos y entradas por apoyar al comercio local

Con el objetivo de reforzar el comercio de proximidad e incentivar el consumo responsable en la ciudad, el Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha una nueva edición de la Ruta del Comercio local.

Del 25 de agosto al 6 de septiembre, quienes realicen sus compras en los establecimientos adheridos al programa municipal SALdeCompras podrán obtener puntos canjeables por obsequios y entradas a conciertos.

La iniciativa, impulsada en colaboración con la Junta de Castilla y León, llega a su segunda edición con una clara apuesta por premiar la fidelidad de los clientes al comercio tradicional.

El funcionamiento es sencillo

Por cada compra igual o superior a 20 euros, el cliente obtendrá un punto que será reflejado con la firma o sello del establecimiento en una tarjeta-pasaporte disponible en los propios comercios.

Para obtener una recompensa, será necesario reunir al menos dos puntos, con un máximo de seis, y cada uno deberá proceder de un comercio diferente, sin repeticiones dentro del mismo pasaporte.

Los premios están pensados para acompañar el regreso a las rutinas escolares y culturales. Así, con dos puntos se podrá conseguir un pack de material escolar compuesto por bolígrafos, lapiceros y un cuaderno, con tres puntos, un altavoz bluetooth y una memoria USB, y con cuatro puntos, una mochila acompañada de una agenda.

La recompensa más atractiva llega con seis puntos, que dan acceso a una entrada doble para uno de los conciertos programados: Miguel Campello, Malmö 040, La M.O.D.A. o Rafa Sánchez.

Plazo y contacto para resolver dudas

El canjeado de puntos podrá realizarse hasta el 30 de septiembre en la oficina municipal de Comercio, Plaza Mayor, 32, segunda planta, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

En ese punto se verificarán las operaciones y se entregarán los premios, siempre en función de la disponibilidad en el momento. Solo se admitirá un pasaporte por persona.

Además, las compras realizadas durante la campaña continuarán beneficiándose del incentivo habitual del 6% en forma de Euros Municipios, que podrán utilizarse en servicios municipales o entidades como librerías, gimnasios, piscinas o aparcamientos públicos.

Para cualquier duda relacionada con esta campaña o con el programa SALdeCompras, tanto clientes como comerciantes pueden dirigirse al número de atención 614 370 363, a través de mensajes de texto, o al correo electrónico saldecompras@aytosalamanca.es.