El Ayuntamiento de Salamanca refuerza las ludotecas con 2.430 plazas para el nuevo curso

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, durante su visita al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Rufino Blanco

El Ayuntamiento de Salamanca aumentará en más de 600 la cifra de plazas del programa de ludotecas municipales, alcanzando un total de 2.430 para el próximo curso escolar, con un presupuesto inicial de 361.325,23 euros.

Según apuntan en un comunicado, su intención es fomentar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, al tiempo que se fomenta la función pedagógica, social e inclusiva.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha visitado el CEIP Rufino Blanco, donde se desarrolla una de las ludotecas estivales del programa 'Apúntate al verano', y subrayó la "fuerte apuesta" del Consistorio por apoyar a las familias durante todo el año, especialmente en verano, Navidad, Carnaval y Semana Santa.

La próxima convocatoria arrancará el 6 de octubre con 524 plazas, casi un 7% más que en la edición anterior, dirigidas a menores de 3 a 8 años, salvo en Puente Ladrillo, donde se amplía a los 12 por las necesidades específicas de la zona.

Las actividades, de una hora y media dos días por semana, se desarrollarán en los Centros de Acción Social (CEAS) de la ciudad.

El plazo de solicitud será del 4 al 15 de septiembre, a través de la web programasbienestarsocial.com o de forma presencial con cita previa llamando al 900 55 00 10.

El Ayuntamiento también refuerza la oferta para periodos sin clase. De las plazas ofertadas, 1.854 serán para los programas "Concilia" de Navidad, Carnaval y Semana Santa, 528 más que este año, para dar respuesta a la mayor demanda en algunas zonas.

140 plazas en cuatro nuevos cursos del Plan Formativo Municipal

Por otro lado, el Ayuntamiento de Salamanca pondrá en marcha en septiembre cuatro nuevos cursos del Plan Formativo Municipal, con un total de 140 plazas para facilitar el acceso al mercado laboral.

Sobre este tema, Miryam Rodríguez, subraya que estas acciones son fruto del contacto directo con empresas de la ciudad para cubrir perfiles específicos.

Se suman a los 39 cursos ya previstos en el plan, a otros 21 del proyecto Laboris Helmántica financiado con fondos europeos, dos programas mixtos de formación y empleo y cuatro programas FOD en colaboración con la Junta.

Dos de los nuevos cursos serán presenciales y contarán con 20 plazas cada uno: manejo de carretillas elevadoras y plataformas móviles de personal (1 al 16 de septiembre) y energías renovables e instalación fotovoltaica (9 de septiembre al 14 de noviembre, con prácticas en empresa).

Otros dos se impartirán de forma online, con 50 plazas cada uno: habilidades digitales básicas (9 de septiembre al 21 de octubre) y uso de redes sociales para la inserción sociolaboral (9 al 23 de septiembre).

La preinscripción se realiza por orden y es necesario estar inscrito en el CEFOL, en desempleo y empadronado en Salamanca al menos seis meses.

Las inscripciones pueden formalizarse a través del correo cefol@aytosalamanca.es, en el teléfono 923 25 20 01 o mediante los enlaces web facilitados por el Ayuntamiento, con plazos que van del 27 de agosto al 5 de septiembre, según el curso.