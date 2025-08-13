Un incendio en La Bastida pone en riesgo la Sierra de Francia y obliga a elevar la alerta a nivel 2

Un incendio declarado este miércoles en la localidad salmantina de La Bastida ha sido elevado a nivel 2 de gravedad por la Junta de Castilla y León. El fuego afecta al entorno del espacio natural de la Sierra de Francia y entraña un "grave riesgo" para la población, debido a su proximidad al casco urbano.

El fuego se inició poco después de las doce del mediodía por causas que aún se investigan, según la plataforma Inforcyl de la Consejería de Medio Ambiente.. Con esta nueva emergencia, ya son seis los incendios de nivel 2 activos en Castilla y León en estos momentos.

Actualmente, en las tareas de extinción trabajan doce medios humanos y materiales, entre ellos un medio aéreo. Sobre el terreno, se encuentran tres agentes medioambientales, tres autobombas, dos cuadrillas terrestres y un bulldozer, con un total de nueve recursos desplegados.

El incendio afecta a distintas zonas: arbolada, matorral, pasto, agrícola y otras superficies, todas ellas en fase de perimetración. Las autoridades continúan vigilando la evolución del fuego y coordinando las labores de control para minimizar el riesgo a la población.