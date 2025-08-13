Hallan muerto a un hombre de 81 años en un pozo de un pequeño pueblo de Salamanca

Un hombre de 81 años ha sido hallado muerto en un pozo en el municipio salmantino de Calzada de Don Diego, a 30 kilómetros de la capital y con poco más de 130 habitantes.

Fue en la noche del martes, alrededor de las 21:30 horas, cuando el centro de emergencias 1-1-2 recibió una llamada alertando de la presencia de un hombre fallecido en el interior de un pozo situado en una parcela a las afueras de Calzada de Don Diego, al oeste del municipio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y una dotación de Bomberos de la Diputación de Salamanca, procedente del parque de Villares de la Reina, que se encargó de recuperar el cuerpo del varón, de 81 años.

La Guardia Civil ha asumido la instrucción de las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso.